NASA publica video del aterrizaje del rover Perseverance en Marte

La agencia espacial estadounidense NASA divulgó el lunes el primer video de la llegada del rover Perseverance a Marte.

El video, que dura 3 minutos y 25 segundos, muestra el despliegue del paracaídas y el contacto del vehículo con la superficie del planeta rojo.

"Son videos realmente asombrosos", dijo Michael Watkins, director de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en un conferencia con periodistas. "Es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte", continuó.

Jessica Samuels, gerenta de la misión del Perseverance en la superficie marciana dijo que el rover operaba tal como se esperaba.

"Me alegra reportar que Perseverance goza de buena salud", agregó.

La agencia espacial estadounidense también divulgó el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el rover Perseverance.

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el rover fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie.

Ingenieros de la NASA reprodujeron un pequeño clip de audio que, según dijeron, responde a una racha de viento en Marte.

¿Cuándo irán los humanos?

El rover de la Nasa Perseverance, que se posó el jueves en Marte, es el quinto en completar el viaje hasta el planeta rojo, pero ¿cuándo llegará el turno de los humanos?

"De aquí a la mitad o el final de los años 2030, empezaremos quizá a utilizar los medios que nos permiten ir a la Luna para enviar a astronautas a Marte", declaró el pasado 18 de febrero Steve Jurczyk, administrador interino de la Nasa.

Los grandes retos tecnológicos están más o menos resueltos, pero aún faltan numerosos factores para ese objetivo.

Desafíos técnicos

Un viaje a Marte durará unos siete meses, y al principio los astronautas pasarán 30 días allí, anticipa la Nasa.

El planeta tiene una temperatura media de 63 °C bajo cero, las radiaciones son altas allí y el aire se compone en un 95% de dióxido de carbono.

La gravedad equivale apenas a un 38% de la de la Tierra. Pero, gracias a la "Estación Espacial Internacional, hemos aprendido mucho sobre la microgravedad", dice G. Scott Hubbard, exempleado de la Nasa que dirigió el primer programa sobre Marte de la agencia espacial estadounidense.

Sin embargo, numerosos materiales y técnicas aún deben ser probados.

Perseverance llevó varios instrumentos a bordo con el objetivo de preparar futuras misiones humanas. Entre esas herramientas esta MOXIE, del tamaño de una batería de automóvil, cuyo objetivo es intentar producir oxígeno en Marte, aspirando el CO2, un poco como una planta.

Ese oxígeno podrá servir para respirar y también como carburante.

El famoso programa Artemisa de regreso a la Luna, en el que la Nasa concentra ahora sus esfuerzos, se considera como un banco de pruebas antes de ir a Marte.

La agencia quiere aprovecharlo para probar un nuevo traje espacial, xEMU, que permitirá una mayor movilidad y protegerá a los astronautas contra las bajas temperaturas. También será una ocasión para instalar una suerte de central nuclear en la Luna con la que producir electricidad, incluso durante las tormentas de polvo, que pueden tapar el Sol durante meses en Marte, lo que impediría el funcionamiento de los paneles solares.

¿Cuál es el interés de probar todo eso en la Luna? La posibilidad de enviar equipos de rescate. En Marte, si las cosas van mal y se rompen, estás a años de la casa", explica a la AFP Jonathan McDowell, del centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Para Laura Forczyk, analista del sector espacial, "es posible" enviar a humanos a Marte, "pero de momento, es más seguro enviar robots", para los que los estándares de seguridad exigidos son inferiores.

Voluntad política

El mayor obstáculo es la voluntad política, porque de ella depende la financiación. En 1990, George H.W. Bush anunció la llegada del hombre a Marte antes del quincuagèsimo aniversario del primer paso en la Luna, en julio de 2019.

Las promesas similares de tres de sus sucesores (su hijo George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump) no se tradujeron en ningún programa concreto.

¿Será en los años 2030? "Es posible (...), pero sin la voluntad política de la administración y del Congreso, no ocurrirá", dice G. Scott Hubbard.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aún no ha nombrado a un administrador permanente para la Nasa ni ha dado su visión sobre las misiones espaciales. Su portavoz sólo dijo "apoyar" el programa Artemisa.

El objetivo del regreso de un astronauta a la Luna para 2024 sufrirá "retrasos" y, como un "efecto dominó", habrá también un aplazamiento para Marte, advierte Laura Forczyk, que considera más factible una llegada al planeta rojo en los años 2040.

¿Adelantará SpaceX a la Nasa?

SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, creada con el objetivo de lograr llevar a los humanos a Marte, podría adelantar a la agencia espacial estadounidense en la carrera.

Para el viaje, la Nasa apostó todo a su cohete SLS (Space Launch System), que será probado a finales de 2021 como muy pronto, sin ningún humano a bordo. El vehículo ya acumuló sobrecostes y retrasos, así como una prueba fallida de motores en enero.

SpaceX desarrolla, por su parte, el cohete Starship, del que dos prototipos se estrellaron recientemente en pruebas.

Pero, al contrario de las agencias financiadas con dinero público, Musk invierte su propio dinero y puede tomar los riesgos que quiera.

Gracias a eso, "SpaceX podría tener una nave lista antes que la Nasa", considera G. Scott Hubbard, que dirige un comité de expertos sobre seguridad para la compañía.

"Sin embargo, para tener humanos a bordo, también se necesitan equipos avanzados" para mantenerlos con vida allí, añade, y "en eso ha invertido la Nasa desde hace décadas".

En lugar de ser competidores, la Nasa y SpaceX podrían convertirse en socios para lograr la hazaña de llevar a astronautas a Marte.