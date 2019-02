¿Por qué la NASA da por muerto al robot Opportunity que descubrió agua en Marte?

La NASA dio por perdido al robot Opportunity, que investigó la superficie de Marte durante 15 años y que, entre sus hallazgos más destacados, descubrió los primeros indicios de agua en el planeta.

Según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano, cuando se perdió por completo la comunicación con él.

"Por lo tanto, estoy de pie aquí con un profundo sentido de agradecimiento y gratitud por declarar que la misión de Opportunity está completa", dijo Thomas Zurbuchen, un administrador asociado de ciencia de la NASA, durante una conferencia pública.

Finaliza así una misión cuya larga duración resultó completamente inesperada, pues el robot fue diseñado inicialmente para resistir en la superficie de Marte durante tres meses, como recordó el Administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

"El objetivo era poder movernos a lo largo de varios kilómetros por la superficie de Marte y sobrevivir 90 días. Y en lugar de eso, aquí estamos después de más de 14 años", subrayó Bridenstine, quien lleva en el cargo desde abril de 2018, tras ser nombrado por el presidente de EU, Donald Trump.

One of the most successful and enduring feats of interplanetary exploration, our @MarsRovers Opportunity is at an end after almost 15 years exploring the surface of Mars. Designed to last just 90 Martian days, here's a look at this record-setting mission: https://t.co/erVYRlyIOm pic.twitter.com/VEY0KbLxyz — NASA (@NASA) 13 de febrero de 2019

"Han sido dos décadas de trabajo impresionante", valoró Bridenstine, quien también ironizó con que tras tomar posesión del puesto hace "tan solo un año" es el responsable de tal anuncio, pero que "como político ya encontrará la forma de culpar a alguien".

Congratulations to the entire @MarsRovers team. Through ingenuity and hard work, you turned a 90-day mission into 15 years. #ThanksOppy for showing us the beauty and wonder of Mars. You made the country proud! pic.twitter.com/Wv2zgwczfd — Vice President Mike Pence (@VP) 13 de febrero de 2019

El Opportunity brindó a los científicos una vista cercana de Marte que nunca ates se había observado: rocas dispuestas en capas que resistieron la erosión del agua que supuestamente fluyó en Marte hace varios miles de millones de años; un requisito previo para las condiciones que permitan la posibilidad de vida.

Today, we're saying #ThanksOppy as the @MarsRovers mission comes to an end. 6 things to know about our record-breaking, discovery-making, marathon-driving rover, which found that ancient Mars was awash in water... and some of the best images it sent back: https://t.co/ZR7pxBP1ZF pic.twitter.com/2L0gzr4WNJ — NASA (@NASA) 13 de febrero de 2019

Debido a que este aparato y su gemelo Spirit, que se apagó en 2010, continuaron mucho más tiempo de lo esperado, la NASA ha tenido una presencia robótica continua en Marte durante más de 15 años.

Pero ayer por la noche, el centro de control de la agencia emitió la última llamada al Opportunity y no recibió ninguna respuesta, lo que se consideró como la señal definitiva para dar por concluida la extensa e imprevista misión espacial.