SpaceX enviará a cuatro astronautas a la Estación Espacial el próximo sábado

Será el próximo sábado cuando un cohete SpaceX lanzará a tres astronautas de la NASA y uno japonés hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), una misión de seis meses que confirma la reanudación de vuelos tripulados desde Estados Unidos el pasado mes de mayo, después de nueve años de interrupción y dependencia de Rusia.

La NASA aprobó oficialmente este martes el uso de la cápsula Crew Dragon de SpaceX para transportar a sus astronautas en vuelos regulares al considerarla segura.

SpaceX, una empresa fundada por el empresario Elon Musk, había completado previamente con éxito una misión de demostración entre mayo y agosto, en la que dos astronautas fueron transportados a la ISS y luego regresaron a la Tierra sin incidentes.

"Estoy extremadamente orgulloso de decir que estamos reanudando los vuelos espaciales tripulados regulares lanzados desde territorio estadounidense, con un cohete y una nave espacial estadounidense", dijo el jefe de la NASA, Jim Bridenstine.

LIVE: Join mission managers for the latest update on NASA's @SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. Today's Flight Readiness Review has officially concluded, and we are go to #LaunchAmerica on Nov. 14.



Listen in ➡️ https://t.co/f1K1MFXFRn pic.twitter.com/atnSy2FxOY — NASA (@NASA) November 10, 2020

El cohete despegará el sábado a las 19h49 (00h49 GMT del sábado) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La tripulación está compuesta por los estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, y el japonés Soichi Noguchi. El pronóstico del tiempo es favorable.

El atraque a la ISS está programado para ocho horas y media más tarde, el domingo a las 09:20 GMT.

Con esta misión, las cápsulas Dragon se convertirán en el medio de transporte de la NASA, a la espera de que esté lista la cápsula de Boeing, Starliner, que sufrió importantes problemas durante las pruebas.

"We've been here less than 24 hours, and in that time, we have seen our rocket, we've seen our space vehicle 'Resilience,' and we've seen our spacesuits. And so for an astronaut, that's considered a pretty good day." - @Astro_Illini on crew activities for NASA's @SpaceX Crew-1. pic.twitter.com/yUmlO3tVkB — NASA (@NASA) November 9, 2020 "We're going to evaluate the choreography that it takes to do things in that capsule, so we can inform future crews." - Shannon Walker of @NASA_Astronauts on the hours-long flight to the @Space_Station with a crew of four aboard the Crew Dragon. #LaunchAmerica pic.twitter.com/CsYaE49MW5 — NASA (@NASA) November 9, 2020

La operación confirma a SpaceX como uno de los proveedores más fiables de la agencia espacial estadounidense.

SpaceX ya ha estado operando vuelos de reabastecimiento de combustible en estaciones espaciales con la versión de carga de Dragon desde 2012.

"En los próximos 15 meses, lanzaremos siete misiones Dragon tripuladas y de carga para la NASA", dijo Benji Reed, jefe de vuelos espaciales tripulados en SpaceX, durante una conferencia telefónica el martes.

A partir de diciembre, "cada vez que lancemos un Dragon, habrá dos Dragon en el espacio simultáneamente, durante períodos prolongados", dijo.

La próxima misión tripulada, prevista para finales de marzo de 2021, llevará a bordo al francés Thomas Pesquet, con dos estadounidenses y otro japonés.

