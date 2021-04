NASA y SpaceX contemplan regreso de primera misión tripulada para el sábado

La NASA y SpaceX contemplan el sábado para el regreso de su primera misión tripulada desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

➡️ Alejandro Romano, el mexicano que vende libretas para llegar a la NASA

La misión Crew-1, integrada por los astronautas de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, y el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Soichi Noguchi, tiene previsto desacoplarse de la EEI a las 17:55 hora del este del viernes para iniciar el viaje de regreso.

The orbital residents are staying busy aboard the station as four astronauts prepare to return to Earth this weekend. More pix... https://t.co/ivyIuydLVF pic.twitter.com/phXkpoCPCw — International Space Station (@Space_Station) April 30, 2021

Se espera que los miembros de la tripulación regresen a la Tierra a las 11:36 hora del este de Estados Unidos del sábado.

La Crew Dragon se desacoplará de forma autónoma y partirá de la EEI con capacidad para llegar a una de las siete zonas de amarizaje designadas en el océano Atlántico o del golfo de México, cerca de la costa de Florida, señaló la NASA.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Crew-1 es la primera de seis misiones tripuladas que la NASA y SpaceX realizarán como parte del Programa Comercial Tripulado de la agencia, el cual trabaja con la industria aeroespacial estadounidense para lanzamientos de regreso con astronautas en cohetes y naves espaciales estadounidenses desde territorio estadounidense.