Nobel Química para Arnold, Smith y Winter por avances en el desarrollo de proteínas

Copenhague.- Los estadounidenses Frances H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. Winter ganaron hoy el Nobel de Química por "la evolución dirigida de enzimas", informó hoy la Real Academia de las Ciencias de Suecia.



"Los ganadores del premio de este año han dominado la evolución y usado los mismos principios -cambios genéticos y selección- para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad", según la información proporcionada por el comité nobel.



Los métodos creados por los galardonados "se desarrollan ahora internacionalmente para promover una industria química más verde, producir nuevos materiales, producir biocombustibles sostenibles, mitigar enfermedades y salvar vidas".



El Nobel de Química se reparte este año en una mitad para Arnold y la otra mitad compartida para Smith y Winter.



Arnold, doctorada en Ingeniería Química en la Universidad estadounidense de Berkeley, llevó a cabo la primera evolución dirigida de enzimas, que son las proteínas que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos, que han servido para producir desde biocombustibles a medicinas.

Smith, doctorado por la Universidad estadounidense de Harvard, desarrolló el método conocido como "phage display ", donde se pueden lograr nuevas proteínas cuando un virus infecta a una bacteria.



Winter, doctor por la Universidad británica de Cambridge, empleó el "phage display" para producir nuevos medicamentos, algo que en la actualidad ha llevado a la producción de anticuerpos que pueden neutralizar toxinas, contraatacar enfermedades del sistema inmunológico y curar incluso el cáncer con metástasis.



El galardón de Medicina abrió el lunes la ronda de anuncios de la presente edición de estos prestigiosos premios, seguido por el de Física de ayer y el de Química de hoy, a los que seguirán el de la Paz y finalmente el de Economía, que se darán a conocer el viernes y el lunes, respectivamente.



Cada uno de los galardones está dotado este año con 9 millones de coronas suecas (1,02 millones de dólares), a repartir en caso de que haya más de un premiado



Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, donde se otorga y entrega el de la Paz.



La presente edición de los Nobel es atípica, ya que no se entregará el galardón de Literatura, aplazado hasta el año que viene por el escándalo que rodea a la Academia Sueca, la institución que lo otorga.