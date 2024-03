Observando al cometa 12P/Pons-Brooks (el cometa diablo)

El 12 de julio de 1812, Jean Louis Pons descubrió otro cometa, pues en total descubrió ¡37! Décadas después, en 1883, William Robert Brooks lo redescubrió.

La enorme cantidad de tiempo entre ambas observaciones se debe a que el cometa es periódico, regresa una y otra vez cada 71.3 años. Por esta razón es catalogado como un cometa del tipo Halley, esta categoría es para cometas periódicos con periodos menores a 200 años.

En su regreso de 2024, el 21 de abril el cometa 12P/Pons-Brooks alcanzará su mínima distancia al Sol, el perihelio, entre la órbita de Venus y la Tierra, situándose del Sol a 116 803 025.48 km (0.78 UA), algo mayor a la distancia del Sol al planeta Venus (108 208 930 km). Es durante el perihelio cuando los cometas alcanzan su mayor brillo.

Por el contrario, el máximo alejamiento entre el cometa y el Sol, el afelio, lo alcanza a 5 028 882 021.1 km (33.616 UA), algo más lejos de la distancia de Neptuno al Sol (30.06 UA). UA es la Unidad Astronómica, es la distancia Tierra - Sol, de 150 millones de km. En inglés la encuentra como AU de Astronomical Unit.

Después del perihelio del 21 de abril, el cometa rodeará al Sol y saldrá del otro lado, alcanzando su menor distancia a la Tierra (perigeo) el 2 de junio, a 232 millones de km (1.55 UA) de nuestro planeta, ¡más lejos de lo que se encuentra la Tierra del Sol!

Probabilidades de observación

El cometa 12P/Pons-Brooks es enorme, de 34 km de diámetro, además, viene aumentando su brillo, se espera que en abril brille lo suficiente para verlo a simple vista. Pero hay que decir algo sobre esto.

Los astrónomos miden el brillo de los astros en magnitud aparente. Los seres humanos vemos hasta 6a magnitud, lo que corresponde a estrellas tenues. Las estrellas de 5a magnitud son más brillantes, las de 4a aún más brillantes, las de 3a más y así continuamos, incluso pasando a números negativos, la magnitud -1 o -2 son más brillantes.

Mapa para observar al cometa 12P/Pons-Brooks. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

El cometa 12P viene aumentando su brillo, andaba entre 7a y 8a magnitud, solo al alcance de binoculares y telescopios. Se espera que a finales de marzo y en abril, el cometa pase a la 5a magnitud y llegue hasta 4.5a mag. En principio lo veríamos a simple vista sin problema alguno.

Pero aclaremos algo, las magnitudes 4a, 5a y 6a ya no se observan en las ciudades con contaminación lumínica. Para colonias poco o mal iluminadas o ciudades pequeñas, la probabilidad de observarlo es mayor.

Para observarlo deberemos salir de la ciudad, al campo o a una población pequeña.

Sin embargo, los cometas son impredecibles, podría presentar explosiones y aumentar su brillo hasta verlo sin dificultad desde las ciudades.

Los cometas son rocas de hielo, que al avanzar a su perihelio, acercándose al Sol, la temperatura aumenta, el cometa suelta vapor y los gases atrapados al interior se calientan y expanden, rompiendo la superficie del hielo en explosiones, al aumentar el vapor y gas alrededor del hielo, hay más superficie para reflejar luz del Sol y por lo tanto, aumenta su brillo.

El cometa 12P/Pons-Brooks y la galaxia de Andrómeda. Marzo 2024. | Foto: Manuel Gómez

En 2023, el cometa 12P/Pons-Brooks presentó varias explosiones, aumentando su brillo hasta ¡100 veces!

Como lo vimos en el artículo "Pronto en México, un eclipse de Sol, un eclipse de Luna, un eclipse de Venus y hasta un cometa" publicado el 15 de marzo, el cometa estará en el cielo el 8 de abril, el día del Eclipse de Sol, situándose abajo del Sol y arriba de Júpiter, es posible que en las ciudades del norte del país en donde se observe el Eclipse Total de Sol, el cometa aparezca solo en las fotografías, mientras que en donde se vea como Eclipse Parcial de Sol, no podríamos verlo, a menos que el cometa aumente de forma considerable su brillo.

Observándolo

Sin embargo, aunque esté en una ciudad bien iluminada, conviene buscarlo, podríamos tener una agradable sorpresa.

El cometa se observará al anochecer, al oeste o poniente, por donde minutos antes se "ocultó" el Sol. Inicie su observación al anochecer, cuando el cielo aún esté claro. El cometa se ocultará alrededor de las 8:20 de la noche, por lo que no se vería toda la noche.

El cometa 12P/Pons-Brooks, desde Skull Valley, Utah. 9 de marzo. | Foto: James Peirce

Para buscar al cometa, vea al oeste, ahí encontrará un lucero brillante, es el planeta Júpiter (-2a mag), no hay pierde, no hay otro lucero que brille más en esa zona. El cometa 12P/Pons-Brooks pasará debajo de Júpiter, moviéndose del oeste-noroeste al oeste-suroeste. Si no lo ve, intente con unos binoculares.

De hecho, entre el 8 y 13 de abril, el cometa estará abajo de Júpiter. Para el 17 de abril el cometa se situará a la izquierda de Júpiter y cada día se va alejando del brillante planeta.

El 9 de abril, la Luna estará debajo de Júpiter y el cometa, para el 10 de abril la Luna los habrá rebasado. Dos excelentes días para fotografiar a Júpiter, la Luna y al cometa. Urano anda cerca, pero solo se observa con telescopio.

Abril promete ser un gran mes astronómico, tenemos el Eclipse de Sol del 8 de abril, el Eclipse de Venus el 7 de abril y al cometa 12P/Pons-Brooks. Y en septiembre tendremos otro cometa a la vista, el Tsuchinshan- ATLAS.

