Buenas noticias desde la Luna: la sonda Odiseo está "viva" tras dramático alunizaje

La empresa estadounidense Intuitive Machines anunció este viernes buenas noticias sobre su sonda lunar Odiseo después del alunizaje, el primero de una compañía privada y de una nave espacial de Estados Unidos en más de 50 años.

La sonda Odiseo (Odysseus en inglés) de Intuitive Machines se posó sobre la Luna el jueves, pese a contratiempos, como un fallo en su sistema de navegación y una comunicación complicada justo después del alunizaje.

La empresa, fundada en 2013 y con sede en Houston (Texas), intenta ahora recuperar las primeras imágenes tomadas desde la superficie lunar y los datos científicos.

La nave transporta instrumentos científicos de la NASA, interesada en explorar el polo sur de la Luna antes de enviar allí a sus astronautas en el marco de sus misiones Artemisa.

“Odysseus has a new home” https://t.co/oVgLobxH8T — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 22, 2024

Intuitive Machines confirmó el viernes por la mañana en la red social X que los paneles solares de la aeronave, esenciales para su suministro de energía, funcionan correctamente.

Pero sigue recabando más información sobre la posición y orientación del módulo de aterrizaje lunar. El jueves por la noche afirmó que ha aterrizado "en posición vertical".

Lunar Surface Day One Update (23FEB2024 0818 CST)

Odysseus is alive and well. Flight controllers are communicating and commanding the vehicle to download science data. The lander has good telemetry and solar charging.



We continue to learn more about the vehicle’s specific… — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 23, 2024

Además de las imágenes tomadas por Odiseo, se espera con impaciencia las captadas por una pequeña nave equipada con una cámara y desarrollada por la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle, que debía ser eyectada del módulo de alunizaje en el último momento.

Un portavoz de la universidad declaró el viernes que el aparato estaba transmitiendo datos, pero se desconoce cuándo se divulgarán.