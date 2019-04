¿Patos cósmicos? NASA revela hermosa fotografía de un cúmulo estelar

El Telescopio Espacial Hubble de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) tomó una imagen de una “parvada de patos cósmicos”, ubicados al sur de la constelación el Escudo, a cerca de 5.600 años luz de la Tierra.

La instantánea muestra a Messier 11, un cúmulo estelar conocido como el grupo de "patos silvestres", debido a que sus estrellas de mayor brillo forman una “V” que se asemeja a una parvada en vuelo. Los astrónomos estiman que ese cúmulo estelar se formó hace 220 millones de años.

Los cúmulos abiertos como el grupo de "patos silvestres” suelen tener menor cantidad de estrellas; es ese sentido, tiene una gran cantidad de astros azules.

#HubbleFriday This star-studded image shows us a portion of Messier 11 which is also known as the Wild Duck Cluster, as its brightest stars form a “V” shape that somewhat resembles a flock of ducks in flight: https://t.co/zLtnQ6xg01 pic.twitter.com/rRqvm1R14q — Hubble (@NASAHubble) 29 de marzo de 2019

“Las estrellas en cúmulos abiertos se extienden más alejadas y, por lo tanto, no están tan unidas entre sí por la gravedad, esto las hace vulnerables a las mayores fuerzas gravitacionales”, precisa la NASA.

De este modo, es probable que Messier 11 se disperse en millones de años, ya que sus "inquilinos" son retirados por otros objetos celestes.

Foto NASA

