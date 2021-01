¡Peligro en el espacio! Estos son los 10 asteroides más riesgosos

A inicios de enero de 2021, varios medios de comunicación informaron que la NASA daba a conocer que a las 8:34 horas del 6 de mayo de 2022, el asteroide 2009 JF1, de 130 metros de diámetro, similar en tamaño a la pirámide de Giza, colisionaría contra la Tierra, con una energía de 230 kilotones.

Como comparación, la bomba atómica Little Boy que estalló sobre Hiroshima en 1945, era de 15 kilotones.

▶️NASA detecta gigantesco planeta que orbita una estrella enana blanca

Ecología Y lo peor está por llegar… 2020 fue el año más caluroso en la historia

Es obvio que una noticia así sea de gran preocupación. Pero como ha ocurrido en otras ocasiones, la noticia es falsa.

2009 JF1

Según la información del CNEOS de la NASA (Center for Near Earth Object Studies) (https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/) el Centro para el Estudio de los Objetos Cercanos a la Tierra, el asteroide 2009 JF1 mide 0.013 km, es decir 13 metros, no 130.

El 6 de mayo de 2022, el asteroide estará cerca de la Tierra, a 0.1 UA, es decir a 14 millones 959 mil 787 km, unas 39 veces la distancia a que existe entre la Tierra y la Luna, la cual es en promedio de 384 mil km. La NASA calcula que el asteroide 2009 JF1 tiene una probabilidad de colisión contra la Tierra de 0.026 %, muy baja como para considerar una colisión, pero suficiente para que los astrónomos le den seguimiento.

La UA, Unidad Astronómica (AU en inglés) es una unidad de medida que equivale a la distancia Tierra - Sol, de 150 millones de km.

▶️Tras 7 mil millones de años luz, descubren agujero negro masivo

Los 10 asteroides más peligrosos, según el CNEOS de la NASA. Gráfico: Germán Martínez Gordillo con datos de CNEOS - NASA

La noticia interesante no es la del 6 de mayo, sino la de 5 días después, el 11 de mayo de 2022 el asteroide cruzará la órbita de la Tierra, en el lugar en donde la Tierra estuvo el 6 de mayo, pero para el 11 de mayo la Tierra estará más adelante, a 0.082 UA o 12 267 025 kilómetros, a 32 veces la distancia Tierra Luna.

El CNEOS de la NASA tiene clasificado al asteroide 2009 JF1 en la posición 5 de peligrosidad, dándole una clasificación 0 de 10 de la escala Torino, siendo 0 no peligroso y 10 impacto seguro. Mientras que en la escala Palermo, una escala logarítmica, tiene una designación de -2.88, lo que significa que tiene menos del 1 % de probabilidad de colisión contra la Tierra, 0.026 % como ya vimos.

Doble Vía Estas son las misiones espaciales más esperadas en 2021

El asteroide 2009 JF1 como muchos otros son clasificados como peligrosos por el hecho de acercarse a la Tierra o de cruzar la órbita de la Tierra, lo que aumenta la probabilidad de que dentro de siglos, miles o millones de años, el asteroide y la Tierra colisionen.

Es normal que muchos asteroides peligrosos pasen cerca de la Tierra, a decenas de veces la distancia Tierra Luna. Pero no debemos interpretar que un asteroide considerado peligroso, vaya a colisionar contra la Tierra cada vez que pase cerca.

Las desviaciones

Tendrá la experiencia de haber inflado un globo y soltarlo, el globo expulsa el aire de su interior y se mueve de forma errática, sin que podamos predecir su ruta o el lugar de caída.

En el espacio, miles de asteroides se mueven en las cercanías de la Tierra, otros asteroides y los cometas se acercan al Sol y se alejan lo suficiente para perderlos de vista y regresar años después. Cuando se acercan al Sol podrían pasar cerca de la Tierra. Estos objetos son llamados NEO, Near Earth Objet, Objetos Cercanos a la Tierra.

Todos los NEO pueden ser peligroso por que aunque los cálculos de su órbita no lo pongan en ruta de colisión contra la Tierra, sus órbitas pueden variar por razones impredecibles y cientos o miles de años después entrar en ruta de colisión contra la Tierra.

El cambio de ruta de un asteroide o cometa se puede deber a muchas razones, al choque con otro asteroide o cometa. Por pasar cerca de un planeta, la gravedad del planeta lo desviaría y aunque la desviación sea mínima, podría ser significativa miles de años después.

Por ejemplo, imaginemos a dos personas que caminan juntas, se van separando un centímetro a cada paso. No es una separación grande, pero 10 calles más adelante la separación será mayor. También, se da el caso de que algunos cometas y asteroides tienen gas en su interior, al acercarse al Sol y aumentar la temperatura, el gas se expande y podría salir expulsado, como en el globo, desviando al asteroide o cometa o llevarlo a estallar y desintegrarse.

También, conforme se acerca un asteroide al Sol, recibe la radiación solar, luego el asteroide reirradía esa radiación, lo que empujaría al asteroide, es el efecto Yarkovsky. Una variación de este efecto, el YORP, tiene que ver con la radiación del Sol sobre el asteroide y los cambios en la rotación del propio asteroide, que podría desviarlo, aunque leve, miles de años después la desviación sería significativa.

Es por eso que los cálculos de la órbita o ruta de asteroides y cometas solo son estimaciones y de ahí que los astrónomos hablen de probabilidades de colisión.

Además, por si fuera poco, no existe la tecnología para detectar asteroides o cometas lejanos. Cuando uno de ellos pasa cerca de la Tierra, tras varios días de observación, puede trazarse una órbita estimada. Es común que asteroides recién descubiertos presenten una ruta de colisión contra la Tierra, pero después de semanas de observación, las órbitas se ajustan y hasta ahora, todas esas alarmas iniciales, terminan por descartarse.

Por ahora, no existe ninguna amenaza de que un asteroide o cometa colisione contra la Tierra en al menos los próximos 100 años.

Un asteroide cercano a la Tierra. Gráfico: pixabay

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por último, no debemos olvidar que la atmósfera de la Tierra es un escudo protector, destruye los miles de pequeñas rocas que chocan contra nuestro planeta, y solo llegamos a ver la luz de la explosión, lo que llamamos estrella fugaz o meteoro. german@astropuebla.org