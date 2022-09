Perseverance recolectó rocas de Marte importantes para la NASA que podrían significar vida

El rover Perseverance está en su segunda misión científica y durante esta ronda se le encomendó recolectar muestras de núcleos de rocas con características especiales, pues se encuentran en una zona considerada por los científicos con muchas probabilidades de tener signos de vida microbiana en Marte.

El rover ha seleccionado cuatro muestras de un antiguo delta de río en el cráter Jezero del Planeta Rojo desde el 7 de julio, con las que suma 12 rocas científicamente convincentes para la NASA.

“Elegimos el cráter Jezero para Perseverance para explorar porque pensamos que tenía la mejor oportunidad de proporcionar muestras científicamente excelentes, y ahora sabemos que enviamos el rover al lugar correcto”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA en Washington.

Mediante la campaña Mars Sample Return, se lograron adquirir diversas piezas que serán llevadas a la Tierra.

¿Qué es el cráter Jazero?

Con 45 kilómetros de ancho, el cráter Jezero alberga un delta, una antigua característica en forma de abanico que se formó hace 3 mil 500 millones de años, en la convergencia de un río marciano y un lago.

En su primera misión, Perseverance exploró el suelo de este cráter y encontró roca ígnea, la cual se forma a partir del magma o durante la actividad volcánica en la superficie.

“Esta yuxtaposición nos brinda una rica comprensión de la historia geológica después de que se formó el cráter y un conjunto diverso de muestras. Por ejemplo, encontramos una arenisca que transporta granos y fragmentos de roca creados lejos del cráter Jezero, y una lutita que incluye compuestos orgánicos intrigantes”, dijo Ken Farley, científico del proyecto Perseverance.

¿Qué es la materia orgánica?

La NASA se encuentra emocionada de recibir estas rocas, pues en ellas podría existir materia orgánica muy valiosa que ayudará a recabar datos para lo que se está buscando en Marte: vida.

Para entender mejor, la agencia explicó que las moléculas orgánicas consisten en una amplia variedad de compuestos hechos principalmente de carbono y generalmente incluyen átomos de hidrógeno y oxígeno, aunque también pueden contener otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre.

Aunque lo que interesa a los investigadores es encontrar alguna muestra de vida y algunos procesos químicos que producen estas moléculas no la requieren, algunos de estos compuestos son los componentes químicos básicos de la vida.

Perseverance en Marte se especializa en la astrobiología, incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. Foto: NASA

“La presencia de estas moléculas específicas se considera una firma biológica potencial: una sustancia o estructura que podría ser evidencia de una vida pasada, pero que también puede haberse producido sin la presencia de vida”.

En 2013, el rover Curiosity Mars de la NASA encontró evidencia de materia orgánica en muestras de polvo de roca, y Perseverance ha detectado materia orgánica en el cráter Jezero antes.

Pero a diferencia del descubrimiento anterior, esta última detección se realizó en un área donde, en el pasado distante, los sedimentos y las sales se depositaron en un lago en condiciones en las que potencialmente podría haber existido vida.

Todavía falta que las muestras lleguen a nuestro planeta y los científicos puedan investigarlas a fondo, pero no cabe duda que este descubrimiento es un paso importante para conocer más de la vida pasada del Planeta Rojo que tanto nos interesa.