¿Basura en Marte? Rover de la NASA hace sorprendente hallazgo en el planeta rojo

Muchos han sido los descubrimientos que el Mars Perseverance Rover de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (nasa) ha realizado desde que aterrizó el año pasado pero ahora el artefacto detectó algo inesperado.

A lo largo de sus recorridos, el Perseverance descubrió algo que en un principio parecía un tipo de basura proveniente del planeta, sin embargo, la NASA observó que se trataba de un trozo de manta térmica que el equipo cree se pudo haber desprendido de su mochila propulsada por los cohetes cuando descendió al planeta rojo.

La cuenta de Twitter oficial del Rover fue la que compartió una foto con una breve explicación de cómo cree su equipo que pudo haber terminado allí.

"Mi equipo ha detectado algo inesperado: es un trozo de manta térmica que creen que puede provenir de mi etapa de descenso, el jet pack propulsado por cohetes que me dejó el día del aterrizaje en 2021.

"Ese trozo brillante de papel aluminio es parte de una manta térmica, un material que se usa para controlar la temperatura. Es una sorpresa encontrar esto aquí: mi etapa de descenso se estrelló a unos 2 km de distancia. ¿Esta pieza aterrizó aquí después de eso, o fue arrastrada por el viento?", señaló el equipo.

Asimismo, mostró una imagen del equipo de JPL que envolvió en mantas térmicas explicando que ellos son como modistas de naves espaciales.

"Trabajan con máquinas de coser y otras herramientas para unir estos materiales únicos", señaló la publicación.

Here’s part of the team at JPL that wrapped me up in thermal blankets. Think of them as spacecraft dressmakers. They work with sewing machines and other tools to piece together these unique materials.



La cantidad de cámaras de alta resolución a disposición del equipo significa que puede mostrar mucho más que cualquier otra expedición anterior.

Como resultado, no debería sorprender que Perseverance esté capturando más de su impacto en el paisaje marciano que las misiones anteriores, incluso si eso significa un poco de basura espacial.

Mantas térmicas de la NASA

La NASA también compartió una entrevista con a una de las costureras detrás de las mantas térmicas del JPL, que protegen a las naves espaciales de ambientes extremos.

Lien Pham a veces se considera a sí misma como una "modista de naves espaciales" y hace 16 años que fabrica mantas térmicas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California y explicó que tipo de materiales usan.

"Usamos múltiples capas de películas de Mylar con malla Dacron para separarlas. Para la superficie más exterior utilizamos film Kapton o tela Beta, que resiste los cambios de temperatura.

"También usamos oro Kapton, que es bueno para conducir electricidad. Hay un material negro llamado campo de carbono Kapton. Eso es para un entorno cargado, con mucha electricidad. Disipa la carga", dijo Pham.

Ella es Lien Pham, una de las llamadas "modistas de naves espaciales". Foto: NASA | JPL-Caltech

Asimismo, reveló el tipo de maquinas que usan para su realización.

"Utilizamos máquinas de coser comerciales diseñadas para materiales gruesos como la mezclilla. Tiene un avance móvil que tira del material y corta nuestro hilo de coser automáticamente.

"También utilizamos una variedad de herramientas manuales como una escala de medición, tijeras, bisturís quirúrgicos, perforadoras, una pistola de aire caliente, un punzón para cuero y una báscula", finalizó la modista.

La misión Perseverance, incluido el helicóptero Ingenuity, ha hecho que la exploración más reciente de Marte sea la mejor documentada en la historia del programa espacial.