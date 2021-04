¿Por qué Elon Musk se autonombró "Emperador de Marte"?

El multimillonario Elon Musk ha causado revuelo en las redes sociales tras modificar la información de su biografía en Twitter, la cual rebasa los 50 millones de seguidores.

➡️ ¡Conquistando Marte! Las tres misiones que hicieron historia tras llegar al planeta rojo

Musk se autonómbró “Emperador de Marte” luego de que en días previos se había autodenominado "Tecno Rey de Tesla", lo que de igual forma provocó polémica entre los internautas.

El magnate decidió cambiar sus datos para seguir dando publicidad a su empresa aeroespacial SpaceX, de quien es fundador y cuyos objetivos incluyen llevar de viaje a gente que desee conocer Marte.

Viajes a Marte

Durante una entrevista en Berlín con Axel Springer, el magnate busca enviar las primeras naves tripuladas por personas al planeta rojo.

"Estoy muy seguro que SpaceX lanzará personas en 2026 y luego queremos intentar enviar un vehículo sin tripulación allí en dos años".

➡️ "Montaña Rafael Navarro", NASA bautiza colina de Marte en honor al científico mexicano

Cabe destacar, que el viaje no podría ser para cualquiera debido a su alto costo, el cual estaría en 500 mil dólares aproximadamente.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020

Incluso, el proyecto SpaceX lleva varios años estudiando posibles sitios donde aterrizar su nave Starship, la cual mide 50 metros de altura y se lanzaría sobre el sistema Super Heavy.

Por el momento disponen de varios prototipos, siendo el último de ellos el Starship SN8, que el pasado diciembre realizó una prueba de vuelo y aterrizaje, que finalmente explotó al momento de descender en una plataforma.

Afortunadamente la aeronave no estaba tripulada. La prueba se realizó en las inmediaciones de Boca Chica, Texas, donde la compañía tiene sus instalaciones.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Hoy en día, Musk es director general de SpaceX, de Tesla Motors, y SolarCity. Además de ser confundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI.

Con información de Fabiola Caballero | El Sol de Tlaxcala