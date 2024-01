¿Por qué no vemos estrellas en el cielo? Un aspecto del día a día nos deja sin ellas

¿Cuantas estrellas ve en la noche? ¿Puede ver la Vía Láctea? ¿Sabía que la galaxia de Andrómeda o el cúmulo estelar del Pesebre debería verlas a simple vista?

En un cielo ideal veríamos hasta 5 mil estrellas y no sería nada raro ver estrellas fugaces, sin embargo, en las ciudades no llegamos a ver ni 100 estrellas, de hecho, en muchas zonas 20 estrellas o menos es lo normal.

La culpable es la contaminación lumínica, la cual es causada por una mala orientación de la iluminación, por la sobreiluminación y por la iluminación innecesaria.

Un cielo sin estrellas. | Foto: Pixabay

Según las observaciones ciudadanas en Globe At Night, la contaminación lumínica aumenta de 7% a 10% por año, lo que significa que en 20 años perderemos las estrellas.

La iluminación es necesaria, ya que ante la falta de civilidad, las calles iluminadas son más seguras. Pero la mayoría de las luminarias no son adecuadas, envían hasta el 50% de la luz al cielo, en donde no se necesita. ¡Se desperdicia mucha electricidad! podríamos gastar menos o iluminar más zonas con el mismo gasto energético.

Unas luminarias bien diseñadas solo iluminarán hacia abajo, no al cielo. Aunque nunca lograremos la contaminación lumínica cero, sí podemos disminuirla y mucho.

Tipos de luminarias. / Gráfico: Germán Martínez Gordillo

¿Cómo afecta la contaminación lumínica?

En la naturaleza hay seres vivos diurnos y nocturnos, los primeros realizan sus actividades a la luz del día y durante la noche descansan. Mientras que los nocturnos tienen sus actividades de noche y en el día descansan. La contaminación lumínica afecta a ambos grupos de manera diferente. A los diurnos no los deja descansar y a los nocturnos les altera sus patrones de alimentación, migración y reproducción.

Por ejemplo, muchos insectos quedan atrapados en los bancos de luz, perdiendo su ruta, si son polinizadores se verá afectado el destino al que se dirigían. Los insectos vuelan alrededor de la fuente de luz hasta morir de agotamiento o ser presa fácil para los depredadores. Los bancos de luz son tan eficientes, que se han utilizado antorchas y luces cerca de los cultivos para desviar posibles plagas.

Un cielo estrellado. | Foto: Peter Linforth

Esta técnica también se usa contra las aves, las luces las atraen y facilitan su caza. Muchas aves marinas y migratorias quedan atrapadas alrededor de los faros, al quedar deslumbradas pierden el horizonte y terminan volando alrededor de las fuentes de luz hasta morir de agotamiento o estrellarse contra los faros. Esto afecta sus actividades de apareamiento y disminuye sus poblaciones.

Las ranas, al ser nocturnas, evitan la luz por miedo a quedar expuestas ante depredadores, perdiendo oportunidades de alimentarse, mientras que sus nidos también quedan expuestos, disminuyendo sus poblaciones. Las tortugas al nacer salen de noche hacia el mar, pero las luces de las playas las desvían y se dirigen playa adentro, en donde mueren deshidratadas al llegar el día y son presa fácil para las aves.

En el caso de los mamíferos, la mayoría son nocturnos, muchos roedores disminuyen su alimentación para evitar exponerse ante las luces, mientras que otros se convierten en presa fácil de zorros, búhos o víboras.

Las fechas de observación de Globe At Night 2024. | Gráfico: globeatnight.org

Las plantas y árboles también se ven afectados pues tienen un ciclo de día y otro de noche. La iluminación constante las lleva a producir menos oxígeno y absorber menos dióxido de carbono, lo que afecta al ser humano. Además, con luz las 24 horas, los árboles viven menos, pierden sus hojas con facilidad y sus frutos son de menor calidad.

En el caso de los seres humanos, que somos diurnos, la contaminación lumínica interrumpe o evita un buen descanso, la falta de sueño nos vuelve irritables y somos menos productivos en el trabajo. Nos lleva a consumir alimentos menos sanos, lo que se traduce en obesidad y diabetes.

Un estudio dedujo que los niños que duermen con la luz encendida en las noches, desarrollarán miopía y pronto necesitarán anteojos, aunque otro estudio lo ha puesto en duda. Pero hay más, se está estudiando la relación entre algunos tipos de cáncer con una mala calidad del sueño. La solución inmediata es apagar las luces al dormir, tener mejores cortinas para evitar la luz del exterior o utilizar antifaces para dormir. La habitación debe estar a obscuras.

MIDIENDO LA CONTAMINACIÓN

Para conocer los niveles de contaminación lumínica en donde vivimos, Globe At Night (globeatnight.org) lleva a cabo el ejercicio anual de ciencia ciudadana para medir la contaminación lumínica, en donde usted puede participar, solo hace falta unos minutos al mes. Observe la constelación sugerida por Globe At Night en las fechas indicadas y haga el reporte en español en internet en globeatnight.org/es/webapp/ No le tomará ni dos minutos.

Ahí escoja una imagen del cielo que se parezca al número de estrellas que observó. Escriba la hora y fecha, si observó desde una zona urbana o rural, el grado de nubosidad e indique en un mapa desde dónde observa. Puede hacer varias observaciones desde diferentes puntos en su ciudad o país si se encuentra de viaje.

Los reportes de 2023 en Globe At Night. | Gráfico: globeatnight.org

Conociendo los niveles de contaminación lumínica ayudará a mejorar las estrategias para disminuirla. Usted puede involucrarse con su Ayuntamiento para trabajar en este tema y hacer efectiva la Ley de Protección de Cielos Obscuros de México.

La contaminación lumínica es un tema de salud pública y ambiental, disminuirla mejorará nuestra salud y ganaremos un cielo tapizado de estrellas. german@astropuebla.org