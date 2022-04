Llamarada solar clase X: el fenómeno que afectó a la tierra el fin de semana

El pasado 16 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, informó sobre una significativa llamarada emitida por el Sol. La explosión está clasificada como una llamarada de Clase X, la cual está clasificada como la que denota los destellos más intensos, aunado a esto, vientos electromagnéticos viajan con el viento solar hacia nuestro planeta ¿cómo nos afecta a nosotros?

Hay que explicar que el viento solar es una constante en el clima espacial de nuestro Sistema Solar y se refiere al flujo constante de partículas provenientes del Sol. Ahora bien, estas emisiones, compuestas por protones y neutrones, se modifican con la presencia de ciertos eventos en nuestra estrella, como pueden ser las llamaradas solares o la explosiones coronales.

La energía magnética liberada por estos eventos viaja a grandes velocidades con dirección a la Tierra: cuando se trata de ráfagas de alta velocidad pueden alcanzar nuestro planeta en apenas ocho minutos, mientras que a los vientos solares más lentos les toma al menos cinco días.

¿Qué es una llamarada Clase X?

Los científicos dividen en tres categorías las explosiones solares:

Llamaradas Tipo C: son pequeñas y de consecuencias poco notorias

Llamaradas Tipo M: son de tamaño mediano; pueden generalmente causar ligeros apagones en el radio que afectan las regiones polares de la tierra. A veces hay tormentas de radiación menores tras de una llamarada de clase M.

Llamaradas Tipo X: son de dimensiones grandes; son eventos de gran magnitud que pueden desatar apagones en las ondas de radio en todo el planeta así como tormentas de radiación de larga duración.

¿Que consecuencias puede haber para la Tierra?

Como se explicaba, el fenómeno de las explosiones suelen acarrear conscuencias como apagones de radio hasta interferencia en las redes de comunicación,a pesar de esto, la NASA explicó que en esta ocasión no habría afectaciones graves en las comunicaciones de la Tierra.

Foto: Pixabay

¿Es la primera vez que ocurre este fenómeno?

El 30 de marzo la NASA había registrado una explosión solar de Tipo X:

Las bengalas de clase X como esta son poderosas ráfagas de energía que pueden interrumpir temporalmente las comunicaciones por radio y las señales de navegación. Comprender sus impactos es parte de por qué estudiamos el clima espacial.

A su vez, el El 3 de julio de 2021, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) divulgó a través de su portal la detección de una llamarada solar de magnitud X, la cual estaba acompañada de una fuerte eyección de energía, así como de emisiones electromagnéticas.

Las llamaradas solares marcan el inicio de un nuevo ciclo para el Sol, parecido al de los huracanes, que, conforme avanza el tiempo, llega a un momento álgido, donde su actividad se vuelve más poderosa y con mayor potencial de peligro para la Tierra.

En uno de estos momentos álgido se registró la mayor llamarada solar observada en la historia. Ocurrió en 1859 y se nombró como el Evento Carrington, en honor al astrónomo Richard Carrington, quien presenció el acontecimiento y asoció por primera vez la actividad solar con las alteraciones geomagnéticas en la Tierra.