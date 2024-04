¿Qué pasa con las galaxias cuando envejecen? Esto dice la ciencia

El universo aún tiene muchos secretos guardados, en la actualidad no se sabe a ciencia cierta su dimensión, sin embargo, la comunidad científica avanza poco a poco en conocer a profundidad cómo se conforma y cómo ocurre su continua evolución.

Recientemente, una investigación se ha dado a la tarea de entender qué pasa cuando una galaxia, conformada por millones de estrellas, envejece.

El centro de investigación ASTRO 3D, en Australia, explica que la edad de las galaxias es un factor determinante del movimiento de las estrellas que la conforman.

Cuando estas son más jóvenes sus soles guardan un patrón ordenado, pero a medida que pasa el tiempo las estrellas dentro de ellas empiezan a tener un movimiento más caótico.

La investigación que publica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society indica que la tendencia de las estrellas al movimiento aleatorio depende sobre todo de la edad de la galaxia y no tanto de su masa o entorno.

"Si encuentras una galaxia joven estará rotando, sea cual sea el entorno en el que se encuentre, y si encuentras una galaxia vieja, tendrá órbitas más aleatorias, tanto si está en un entorno denso como en un vacío", dijo Scott Cromm investigador de ASTRO 3D.

Otra características de las galaxias jóvenes es que son fábricas de estrellas, en cambio, las más antiguas detienen la formación estelar.

"Sabemos que la edad depende del entorno. Si una galaxia cae en un entorno denso, tenderá a detener la formación estelar. Por tanto, las galaxias situadas en entornos más densos son, por término medio, más viejas", destacó Jessse van de Sande,otro integrante de la investigación.

El estudio de ASTRO 3D permite a los astrónomos descartar muchos procesos cuando intentan comprender la formación de las galaxias y afinar así los modelos de cómo se ha desarrollado el universo.

¿Cuál es la galaxia más vieja?

La galaxia más vieja de todo el universo lleva por nombre CEERS-93316, se calcula que está a 35 mil millones de años luz de la Tierra.

Su origen habría ocurrido sólo 235 millones de años después del Big Bang, de acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Edimburgo y otros institutos de astronomía en Europa, en abril de 2023.

Esta antigua galaxia pudo ser encontrada gracias a la tecnología del Telescopio James Webb, que a pesar de su gran capacidad no pudo capturar de manera definida la forma ni los colores de esta galaxia.

Con información de EFE