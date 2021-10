Tormenta geomagnética golpeará la tierra este lunes, ¿Qué provocará el impacto?

Este lunes 11 de octubre, según meteorólogos del tiempo espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) revelaron que la trayectoria de eyección de masa coronal proveniente de una llamarada solar haría contacto con la atmosfera de la tierra el día de hoy, lo que provocaría la creación de tormentas geomagnéticas de clase G1 a G2.

Este tipo de choques provocan la aparición de auroras en latitudes altas de Europa, con una pequeña posibilidad de que alcancen latitudes medias.

The NOAA SWPC expects the M1.6 CME to arrive after midday tomorrow, Monday 11 October.



A moderate G2 (Kp6) geomagnetic storm watch is in effect for tomorrow evening. CME effects should persist into Tuesday, 12 October and could be followed by the onset of a coronal hole stream. pic.twitter.com/Fw5CAQeRV1 — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) October 10, 2021

La dependencia señaló que se debe de mantener alerta llegada el anochecer en caso de se genere la tormenta geomagnética, y en condiciones óptimas, las auroras podrían hacerse visibles desde latitudes como Tasmania en Australia y Escocia en el sur de Suecia.

En ocasiones estas partículas o este viento solar puede interaccionar con el campo magnético de la Tierra, y éste último reacciona produciendo una variación que conocemos como Tormenta Geomagnética

Las condiciones de tormenta geomagnética G2 (moderada) son posibles exactamente el 11 de octubre debido a la llegada anticipada de radiación proveniente de la tormenta solar que se registró el día de ayer. Por otro lado, en el caso del día 12 es posible una tormenta geomagnética G1 de menor escala.

NOAA reveló que este impacto no afectará los dispositivos electrónicos debido a la intensidad tan moderada.

Según Spaceweather, meteorólogos del NOAA, en lo que va de este año, docenas de ondas de radiación solar han pasado por la Tierra, y muchas de ellas, no provocaron más que una reacción geomagnética menor a su paso. Pero esta vez, el sol está disparado directamente hacia la Tierra, lo que activó las alarmas de la administración.

¿Cómo afectan las tormentas geomagnéticas a la tierra?

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), organismo que se encarga de estudiar la actividad solar y de los riesgos derivados, algunas eyecciones rápidas pueden llegar a la Tierra en solo 14 horas, mientras que otras pueden tardar varios días, sin embargo, sus efectos no son un riesgo para los seres humanos.

En realidad, lo que provocan estas tormentas es principalmente afectaciones a sistemas de comunicación por satélite, así como redes eléctricas, además de señales de radio, televisión e internet que podrían estar fallando tras la llegada del fenómeno.

Entre las escalas, el máximo de una tormenta geomagnética es G5, la cual puede provocar una perdida completa en los sistemas de redes y señales, así como apagones de energía, evitando toda señal vía satélite en el mundo.

La tormenta geomagnética más famosa: el evento Carrington

Era 1895 y el astrónomo ingles Richard Carrington observó una de las tormentas solares más grande registrada con datos.

La gran eyección de ondas radioactivas solares provocó el fallo de sistemas de Telégrado en Europa y América, así mismo fue tanta la energía que impacto la tierra que formo auroras boreales entre el 1 y 2 de septiembre.

Registros de capitanes de barcos que iban rumbo a Cuba señalan en sus notas marítimas la presencia de luces durante su trayecto. Siendo este uno de los eventos de clima espacial más importantes y registrados hasta la fecha.