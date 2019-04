Revelan audio del primer sismo en Marte captado por el InSight

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció este martes que el módulo espacial InSight, que aterrizó en Marte el pasado mes de noviembre, ha detectado indicios del primer "aparente" sismo registrado en el Planeta Rojo.



La "débil señal sísmica" fue detectada por la Estructura Interna de Experimentos Sísmicos de la sonda el pasado 6 de abril, después de "128 días marcianos" en el planeta, informó la NASA en un comunicado.



"Este es el primer temblor registrado que aparenta proceder del interior del planeta, frente a otros causados por fuerzas que se encuentran sobre su superficie, como el viento", agrega la nota.

Foto: Reuters

Los científicos están aún examinando los datos obtenidos para intentar dilucidar "la causa exacta" de la señal.El sismómetro instalado en el InSight fue colocado en la superficie de Marte el pasado 19 de diciembre y desde entonces ha reconocido otros tres temblores, aunque "más pequeños" y de "origen aún más ambiguo" que el detectado el pasado 6 de abril.



"Hasta ahora, habíamos estado recopilando sonidos de fondo, pero esto supone oficialmente un primer paso en un nuevo campo: la sismología marciana", celebró el investigador principal del proyecto InSight, Bruce Banerdt, citado en el comunicado.

Brandt comparó esta investigación con la realizada por los astronautas de las misiones Apollo, que notificaron miles de seísmos en la Luna entre los años 1969 y 1977.



El InSight se posó el 26 de noviembre en una zona plana de Marte conocida como Elysium Planitia, un área considerada por los expertos como relativamente segura para un aterrizaje sin incidentes.

A diferencia de otras misiones de la NASA protagonizadas por robots que se desplazaban sobre Marte, este módulo espacial lleva a cabo su misión desde un punto fijo.El objetivo de este proyecto -que está previsto que dure dos años- es estudiar específicamente el interior y la composición del planeta rojo.Para llegar hasta "el corazón" de Marte, el InSight cuenta, entre otros instrumentos, con un sismógrafo y una sonda que pueden medir la actividad y la temperatura internas del planeta, respectivamente.