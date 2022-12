Robot de la NASA en Marte se despide con emotivo mensaje tras quedarse sin energía

Como si no se tratara de una máquina, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, quien se encontraba en una misión en Marte, se percató de que su nivel de batería se terminaba y envió un último mensaje de despedida junto con una imagen.

La agencia espacial ya había advertido que el módulo podría apagarse, ya que el polvo, al espesarse, afectaba el poder de InSight.

“La generación de energía de la nave espacial continúa disminuyendo a medida que se espesa el polvo arrastrado por el viento en sus paneles solares. Se espera que el final llegue en las próximas semanas”, escribió la NASA el 2 de noviembre.

Este lunes, la vida del InSight terminó, pero antes dejó un mensaje para su equipo y para el mundo, junto con una fotografía que podría ser la última que se envió, algo que conmovió a los usuarios.

“Mi poder es realmente bajo, por lo que esta puede ser la última imagen que pueda enviar. Sin embargo, no se preocupen por mí: mi tiempo aquí ha sido productivo y sereno”.

Finalmente, agradeció a quiénes lo enviaron a su misión en el planeta rojo para recabar información que ayude a entender y conocer más de su estructura.

“Si puedo seguir hablando con mi equipo de misión, lo haré, pero me cerraré aquí pronto. Gracias por quedarte conmigo”.

Este robot funciona como un geólogo estructurado con un martillo y un monitor de terremotos y aterrizó por primera vez en la extensión árida de Elysium Planitia en noviembre de 2018.