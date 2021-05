Rover chino Zhurong recorre superficie de Marte por primera vez

Un rover motorizado de China a control remoto bajó el sábado por la rampa de su cápsula de aterrizaje y llegó a la superficie de Marte, convirtiendo al gigante asiático en el primer país en orbitar, aterrizar y desplegar un vehículo terrestre en su misión inaugural a ese planeta.

Zhurong, que lleva el nombre de un mítico dios chino del fuego, bajó a la superficie de Marte a las 10:40 hora de Pekín (02:40 GMT), según la cuenta oficial del rover en las redes sociales.

China se unió este mes a Estados Unidos como las únicas naciones que han desplegado vehículos terrestres en Marte. La Unión Soviética aterrizó una nave en 1971, pero perdió la comunicación segundos después.

Now I’m “literally” on Mars surface. At UTC 2:40, May 22, #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover drove down to the surface of the red planet from the lander. Here’s the the process captured by both front and rear cameras. First batch of scientific data will be obtained later this month. pic.twitter.com/DfCvAvLmSW — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 22, 2021

El Zhurong, que pesa 240 kg y cuenta con seis instrumentos científicos, incluida una cámara topográfica de alta resolución, estudiará el suelo y la atmósfera del planeta.

El rover impulsado por energía solar también buscará signos de vida antigua, incluyendo agua y hielo bajo la superficie, utilizando un radar de penetración en el suelo durante su exploración de 90 días de la superficie marciana.

Zhurong se moverá y se detendrá en intervalos lentos, estimándose que cada uno será de tan sólo 10 metros durante tres días, según la publicación oficial China Space News.

Here is a very close look at the full-scale engineering twin version of #Zhurong Mars Rover on earth. Now you may clearly see how big I am. The twin rover is built for verification purpose. All commands being sent to me will be tested with my twin buddy at the space center first. pic.twitter.com/ZXpA8g4l10 — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 22, 2021 For those who don’t have a very clear picture about how large #Zhurong Mars Rover is, here’re real scale pictures of Zhurong vs Human and Zhurong vs Perseverance. I’m 1.85m tall, 2.6m long and 3m wide when fully unfolded, about twice the size of Chinese Yutu 2 lunar rover. pic.twitter.com/JShjRvdQMr — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 22, 2021

"La lentitud del rover se debe al escaso conocimiento del entorno marciano, por lo que se ha diseñado especialmente un modo de trabajo relativamente conservador", declaró a China Space News Jia Yang, un ingeniero que participa en la misión.

Jia agregó que no descartaría un ritmo más rápido en la última etapa de la misión del rover, dependiendo de su estado operativo en ese momento.

Destacó que el rover fue diseñado para ser altamente autónomo porque la distancia a Marte, de 320 millones de kilómetros, hace que una señal tarde 40 minutos en viajar en ambos sentidos, lo que supone un obstáculo para el control en tiempo real del rover.

Las temperaturas marcianas también son un problema, explicó, ya que una caída nocturna de los niveles a 130 grados Celsius bajo cero congela el dióxido de carbono, cubriendo el suelo con una capa de hielo seco, un riesgo para el rover.

Zhurong cuenta con un sistema de suspensión automatizado que puede subir y bajar su chasis 60 centímetros, el único rover con tal capacidad, según China Space News. Además, está cubierto por placas de nanoaerogel para proteger su estructura del frío.

Las tormentas de polvo también podrían afectar la capacidad del rover para generar energía a través de sus paneles solares, dijo Jia. Para evitarlo, la superficie de los paneles está fabricada con un material que no se mancha fácilmente con el polvo y que puede sacudirse con la vibración, agregó.