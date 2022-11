¿Animales en el espacio? Rover Curiosity de la NASA descubre roca con forma de pato en Marte

Una puerta y algo parecido a un fideo son algunos ejemplos de las imágenes que el rover Curiosity de la NASA ha captado durante su estancia en Marte con la finalidad de recabar toda la información posible del planeta.

En esta ocasión, el explorador sorprendió con otra fotografía que causó impresión en redes sociales, porque esta vez se trata de una roca con una forma peculiar y que se asemeja mucho al cuerpo de un pato.

Este singular descubrimiento fue hecho el pasado 22 de octubre y aunque la figura puede ser obvia para algunos, pero otros no lo logran relacionar, esto se puede deber al fenómeno conocido como pareidolia.

La pareidolia se refiere a la tendencia humana para detectar objetos familiares con formas aleatorias, como cuando ves un rostro en los enchufes, por ejemplo.

¿Por qué se formaron rocas así en Marte?

Actualmente, Curiosity se encuentra explorando el Monte Sharp, una gran montaña que forma un pico en medio del cráter Gale.

De acuerdo con la NASA, en esta zona de Marte existieron grandes arroyos y estanques hace miles de millones de años, los cuales, al secarse, dejaron minerales y barro que ahora se ven en distintas formas.

Las condiciones del planeta rojo han causado esto, ya que las capas de tierra se remueven constantemente y el viento causa tormentas de polvo, dando lugar a estas extrañas estructuras.

No es la primera vez que sucede y hace poco el Rover tomó una foto donde se aprecia lo que parece una entrada entre las rocas del planeta Marte, lo que generó toda una serie de teorías, claro, relacionadas a vida extraterrestre.

Sin embargo, muchos quedaron decepcionados ante la respuesta de los especialistas, quienes coinciden en que no se trata de un umbral misterioso, sino sencillamente una formación geológica.

Aficionados y, quizá, científicos siguen a la espera de obtener pruebas contundentes de que existió vida en Marte, pero algunos todavía quieren poder comprobar no solamente que alguien habitó el planeta rojo, sino que todavía lo habita.