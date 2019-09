¡Sí existen! Marina de EU confirma que videos de ovnis son reales

La Marina de Estados Unidos admitió que los tres vídeos de ovnis publicados por el diario The New York Times y por la organización The Stars Academy of Arts and Science (TTSA) son reales!

Fue en mayo de este año, cuando la publicación reveló una entrevista realizada a uno de los pilotos que presenció el momento en el que los ovnis fueron captados por los radares.

El piloto Ryan Graves, encargado de informar sobre los avistamientos al Pentágono y al Congreso de Estados Unidos, aseguró que los cuerpos extraños se movían a una velocidad "hipersónica" y que incluso realizaban maniobras imposibles en el aire.

También señaló que dichos cuerpos no poseían propulsores ni tubos de escape visibles. "Esas cosas estaban ahí arriba todo el día”, dijo el piloto.

Estos son los videos donde se pueden apreciar los objetos no identificados. Además, se logra escuchar cuando uno de los pilotos al fin logra captar el objeto y con asombro le pregunta a su compañero: ¿¡Qué es eso!?

Ahora, el portavoz de las Fuerzas Navales estadounidenses, Joseph Gradisher, declaró The Black Vault, un sitio dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, que dichos objetos son reales pero no pudieron ser identificados.

"La Armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres vídeos no están identificados. La terminología de Fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”.

Exvocalista de Blink 182 también reveló los videos

Así es, aunque no lo creas Tom DeLonge, exvocalista de 182, dejó la agrupación para dedicarse a la investigación de ovnis y vida extraterrestre, dando como resultado la creación de The Stars Academy of Arts and Science, que al igual que NYT, publicó los videos de los avistamientos.

Sin embargo, cabe destacar que las grabaciones nunca fueron autorizadas para hacerse públicas por lo que fueron dadas a conocer por ambos medios sin autorización oficial.

Y aunque esto es una prueba de que hay algo más allá fuera, las autoridades estadounidenses no aseguran que estos objetos extraños sean de origen extraterrestre.

