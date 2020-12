Sonda china Chang'e 5 viaja de regreso a la Tierra tras misión en la Luna

La sonda china Chang'e 5 despegó este jueves de la superficie lunar rumbo a la Tierra, en el primer intento de traer muestras del suelo del satélite en más de 40 años.

El módulo, que se posó sobre la Luna el martes, despegó a las 15H10 GMT, de acuerdo a imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En una inmensa sala de control, los ingenieros encargados de la misión aplaudieron largo rato, con la mirada fija en las pantallas gigantes.

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed inside the spacecraft, the China National Space Administration (CNSA) announced Thursday morning https://t.co/jkFcrAQMyK #LunarProbe pic.twitter.com/Lhri6GW6ED — China Xinhua News (@XHNews) December 3, 2020

Chang'e 5 se compone de varias partes: un orbitador, un alunizador y un módulo para remontar desde el suelo hasta la órbita lunar).

Este último partió de la Luna propulsado por un motor de poco más de 300 kilos de empuje, en un vuelo que duró seis minutos, indicó la agencia espacial china.

Las rocas, colocadas en el módulo de ascenso, después debían ser transferidas a una "cápsula de reingreso".

Si no se produce ningún percance al retorno, China se convertirá en el tercer país que logra traer a la Tierra muestras de suelo y rocas lunares, después de Estados Unidos y la Unión Soviética.

China's #ChangE5 spacecraft, carrying the country's first lunar samples, blasted off from the moon late Thursday. #LunarProbe pic.twitter.com/9N1RH6QQup — China Xinhua News (@XHNews) December 3, 2020

La URSS fue la última en lograrlo con éxito, con la misión robótica Luna 24 en 1976.

La televisión pública china CCTV describió el miércoles a Chang'e 5 como una de las operaciones "más complicadas y delicadas" del programa espacial nacional.

La misión incluyó extraer 2 kilos de rocas tras perforar el suelo hasta dos metros de profundidad, en el "Océano de las Tormentas".

Una vez analizadas por los científicos contribuirán a explicar la historia lunar.

Objetivo Marte

Esta misión es la nueva etapa del programa espacial chino, que a principios de 2019 consiguió por primera vez en la historia el alunizaje de un aparato en la cara oculta del satélite.

La agencia espacial china ha logrado hacer alunizar dos pequeños robots teleguiados (los "Conejos de Jade"), en 2013 y 2019.

China invierte miles de millones de euros en su programa espacial para alcanzar en la carrera a Europa, Rusia y Estados Unidos.

Foto: Pixabay

En 2003, envió a su primer astronauta al espacio. El gigante asiático además completó en junio pasado el desarrollo de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense.

China también lanzó durante este verano boreal una sonda otra sonda hacia Marte, donde edebe llegar en poco mas de dos meses, y planea comenzar a ensamblar una estación espacial en 2022.

La llegada de las rocas a la Tierra se concretaría antes de mediados de diciembre, en Mongolia interior (norte de China).

Más allá del interés científico de traer las muestras, esta misión permite a China testear maniobras y tecnologías claves para concretar su proyecto de enviar astronautas a la Luna.