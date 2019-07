Sonda espacial japonesa se dispone a recoger rocas del asteroide Ryugu

Tokio.- El explorador espacial japonés Hayabusa2 empezó este miércoles su descenso para posarse en el asteroide Ryugu, en una misión que de materializarse, sería la primera vez en la que se recolectan muestras de rocas subterráneas de este tipo de cuerpo celeste.

La Hayabusa2 empezó a la 1:46 GMT su descenso desde una altitud de 20 kilómetros con el fin de tocar la superficie del Ryugu y se posará en un cráter artificial en el asteroide a aproximadamente la 1:05 GMT del jueves.

En abril, la sonda disparó un objeto metálico en la superficie del Ryugu para formar un cráter, destacó la cadena NHK.

[PPTD] This 16x simulation shows the motion of the spacecraft from an 8.5m altitude to touchdown. The green circle is C01-Cb (touchdown site) and the blue circle is the field of view for the ONC-W1 (© JAXA). More information in our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/TZCyBjMmjR — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 10 de julio de 2019

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) dio a conocer que el pequeño asteroide llamado Ryugu se encuentra a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que la sonda realizó un viaje de alrededor de 3.2 mil millones de kilómetros desde su lanzamiento a finales de 2014.

El explorador se encontraba a unos 20 kilómetros del asteroide y permaneció cerca de él durante un año y medio en un intento por encontrar más pistas sobre la evolución del sistema solar y el origen de la vida.

La sonda abandonará la órbita del asteroide hacia diciembre de 2019 y realizará un viaje de regreso a la Tierra que durará un año.

La pequeña nave espacial no tripulada, equipada con cámaras y sensores, también estudiará la gravedad, temperatura y condiciones de superficie del asteroide.

[PPTD] This animation shows the DEM (digital elevation map) near the 2nd touchdown point (© JAXA, University of Tokyo & collaborators). This is also from our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/bgpVj8m74X — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 10 de julio de 2019

Lanzada en diciembre de 2014 desde el Centro Espacial Tanegashima en el suroeste de Japón, Hayabusa2 ha realizado un viaje sin problemas y ha ajustado su órbita desde antes de llegar a su destino, dijo la agencia.

Se espera que regrese a la Tierra a fines de 2020 con muestras de roca. Hay científicos que creen que podría contener agua y materia orgánica desde los tiempos en que nació el sistema solar, hace cuatro mil 600 millones de años.

El Ryugu en forma de diamante, que se estima tiene un diámetro de aproximadamente 900 metros en observaciones anteriores, viaja alrededor del Sol una vez cada 16 meses, pasando cerca de las órbitas de la Tierra y Marte.