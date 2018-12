Sonda Voyager 2 navega ya en el espacio interestelar

La sonda Voyager 2 pasa a la historia oficialmente como la segunda sonda en ir más allá del límite de la heliosfera, y entrar al espacio interestelar, la primera fue la Voyager 1 que se encuentra fuera de los límites de la heliosfera desde 2012.

Aunque la Voyager 2 partió al espacio 16 días que su hermana la Voyager 1 en 1977, tardó seis años mas en salir de la heliosfera y alcanzar el espacio interestelar.

La heliosfera es la burbuja de plasma creada por el Sol y que abarca la mayor parte de nuestro sistema solar.

La NASA emitió un comunicado oficial tras detectar un aumento en las cantidades de rayos cósmicos, en la cual informa que se determinó que la Voyager 2 cruzó la heliopausa, que es el límite entre la heliosfera y el espacio interestelar, el 5 de noviembre de 2018 y ahora la sonda se encuentra a más de 18.000 millones de kilómetros de la Tierra.

La Voyager 2 es la misión en activo más larga de la NASA ya que ha estado en el espacio durante 41 años viajando a una velocidad estimada de 55.000 kilómetros por hora. La razón del porqué la Voyager 1 llegó mucho antes al espacio interestelar a pesar de haber sido lanzada después, es porque salió antes de la eclíptica y en un ángulo diferente.

Grand Tour Encore: Voyager 2, the only spacecraft to have visited Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, has left the Sun's bubble and joined me in interstellar space!

La Voyager 2 a diferencia de su hermana, mantiene en funcionamiento el Experimento de Ciencia de Plasma (PLS), el cual dejó de funcionar en la Voyager 1 en 1980, y que sirve para tomar diversas medidas del viento solar. Junto a éste, otros tres instrumentos a bordo, el subsistema de rayos cósmicos, la sonda de partículas cargadas de baja energía y el magnetómetro, también habrían registrado datos que apuntarían a la salida de la sonda de la heliosfera.

A pesar de todo esto, ambas Voyager técnicamente aún están dentro del sistema solar al no haber abandonado la Nube de 'Oort', región donde todavía habría objetos afectados por la gravedad del sol. A día de hoy no se sabe bien cuánto abarca la Nube de 'Oort', por lo que la NASA estima que el Voyager 2 tardará unos 300 años en llegar al borde interior y quizás 30.000 años en salir del borde exterior.

La NASA estima que ambas Voyager continuarán funcionando aproximadamente hasta 2025, cuando sus fuentes de energía se apaguen. Sin embargo, llegados a ese punto, las sondas habrán enviado datos durante casi 50 años..