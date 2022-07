Superan a Elon Musk: Synchron implanta el primer chip cerebral a un humano y te decimos para qué sirve

Synchron implantó el primer chip cerebral a un humano, superando a Neuralink, empresa de Elon Musk, quien había asegurado iban a ser los primeros en realizar dicho procedimiento.

La compañía del Dr. Tom Oxley realizó el implante de interfaz cerebro-computadora (BCI) a un paciente en Nueva York utilizando un enfoque endovascular, sin necesidad de cirugía invasiva de cerebro abierto, como parte del estudio Command.

¿Para qué funciona el chip cerebral?

El chip cerebral en humanos tiene el objetivo de permitir que el paciente controle los dispositivos digitales con las manos libres y será el estudio Command el que evaluará la seguridad y la eficacia de la plataforma de tecnología BCI de motor de la compañía en dichos pacientes.

The brain’s blood vessels taking the world stage! As evidenced by our incredible patients doing incredible things. The #TED2022 conference has been a truly spirit lifting event #neurotechrevolution pic.twitter.com/GYVUgeDtDI — Thomas Oxley (@tomoxl) April 14, 2022

Los resultados del estudio incluyen el uso de datos cerebrales para controlar los dispositivos tecnológicos y lograr mejoras en la independencia funcional.

"Este es un hito increíblemente emocionante para el campo, debido a sus implicaciones y enorme potencial. El procedimiento de implantación fue extremadamente bien y el paciente pudo irse a casa 48 horas después de la cirugía", dijo Shahram Majidi, neurocirujano que realizó el procedimiento.





¿Cómo se implantó el primer chip cerebral?

El Stentrode se implanta dentro de la corteza motora del cerebro a través de la vena yugular en un procedimiento endovascular mínimamente invasivo.

Una vez implantado, detecta y transmite de forma inalámbrica la intención del motor utilizando un lenguaje digital patentado para permitir que los pacientes gravemente paralizados controlen sus dispositivos personales con solo apuntar y hacer clic con las manos libres.

El ensayo evaluará el impacto de las tareas cotidianas, como enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos, comprar en línea y acceder a los servicios de telesalud, y la capacidad de vivir de forma independiente. La FDA otorgó la designación de dispositivo innovador a Synchron en agosto de 2020.

"Estamos más que emocionados de trabajar con nuestro paciente, guiándolos a través del proceso de capacitación a medida que aprenden a usar este dispositivo para vivir de manera más independiente y, lo que es más importante, comunicarse con su familia y amigos", dijo David Putrino, director de Innovación en Rehabilitación del Sistema de Salud Mount Sinai.

De acuerdo al Dr. Oxley, Command es el primer ensayo clínico aprobado por la FDA de la industria para un BCI implantado permanentemente en los Estados Unidos.









