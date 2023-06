Nadando a través del espacio: Telescopio Hubble capta una galaxia en forma de medusa  

Posiblemente la inmensidad del mar no se compare con la del espacio, pero en este último las medusas suelen aparecer ante los ojos de los telescopios de la NASA y ahora podemos verlo.

Gracias a Hubble, uno de los veteranos de la agencia espacial, se pudo captar la curiosa imagen de una galaxia que parece estar nadando en la infinidad del espacio. Por su forma, la llaman galaxia medusa.

Por otra parte, la luz también se hace presente con un colorido disco de formación de estrellas que se rodea de una pálida y luminosa nube de polvo.

Los científicos la llaman JO206 y se encuentra a más de 700 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Acuario.

A "jellyfish" galaxy swims through this #HubbleFriday image!



Known as J0206, its "tentacles" are long tendrils of star formation that trail behind the galaxy's disk.



Read more: https://t.co/qMtJ24rI73 pic.twitter.com/tyucbETDAL — Hubble (@NASAHubble) June 9, 2023

Al igual que los animales marinos, las galaxias medusas muestran la forma de sus tentáculos detrás de ellas, pero no se trata de casualidad, todo esto tiene una explicación científica.

Estas “extremidades” se forman por la interacción entre galaxias y el medio intra-cúmulo, un tenue plasma sobrecalentado que impregna los cúmulos de galaxias.

Es decir, cuando las galaxias se mueven a través de cúmulos de otras galaxias chocan y se van llevando el gas que emiten, lo acumulan en lo que se puede llamar "la parte trasera de la galaxia" y forman columnas que parecen tentáculos.

Los tentáculos de las galaxias medusa brindan a los astrónomos una oportunidad única para estudiar la formación estelar en condiciones extremas, lejos de la influencia del disco principal de la galaxia.

Sorprendentemente, Hubble reveló que no hay diferencias notables entre la formación de estrellas en los discos de las galaxias medusas y la formación de estrellas en sus tentáculos, lo que sugiere que el entorno de las estrellas recién formadas tiene una influencia menor en su formación.