Telescopio James Webb descubre el lado gótico del universo y capta el esqueleto de una galaxia

El Telescopio James Webb no trabaja solo y con el apoyo del instrumento Mid-InfraRed (MIRI) se logró encontrar uno de los rincones góticos del universo al captar la imagen de una galaxia espiral.

La NASA lo bautizó como lIC 5332 y se encuentra a 29 millones de años luz de la Tierra, con un diámetro aproximadamente de 66 mil años luz, lo que la hace un tercio más pequeña que la Vía Láctea.

Esta espectacular fotografía se destaca por estar casi perfectamente de frente a nuestro planeta, lo que permite a los científicos admirar el movimiento simétrico de sus brazos espirales, lo que hace alusión a un esqueleto.

MIRI posee características especiales que lo destacan, por ejemplo, su sensibilidad a la región del infrarrojo medio del espectro electromagnético en comparación con los otros instrumentos de Webb que trabajan en el infrarrojo cercano.

Otra de las más notables es que opera a 33 grados centígrados por debajo del resto del observatorio a la temperatura de -266 grados centígrados.

La NASA explica que esta cantidad es excepcional, pues logra realizar sus actividades únicamente 7 grados más cálido que el cero absoluto, la temperatura más baja posible según las leyes de la termodinámica.

Space, but make it goth! 🕸️



If this new image from Webb's mid-infrared instrument (MIRI) looks dark & moody, that's because things look different in this light than what you may be used to. These are the "bones" of galaxy IC 5332, usually hidden by dust:

¿Por qué es impresionante la imagen?

Dentro de los datos recolectados, la agencia espacial destaca que obtener observaciones en la región del infrarrojo medio del espectro electromagnético es algo increíblemente difícil de ver desde la Tierra.

Lo anterior debido a que gran parte de esta zona es absorbida por la atmósfera terrestre y el calor de la misma complica todavía más las cosas.

Anteriormente Hubble intentó captar una imagen nítida de esta galaxia, pero no lo logró porque sus espejos no estaban lo suficientemente fríos “lo que significa que la radiación infrarroja de los propios espejos habría dominado cualquier intento de observación”, explica la NASA.

¿Cuál es la diferencia entre la foto de Hubble y Webb?

James Webb tuvo la suerte de trabajar con MIRI, que con su capacidad de congelación obtuvo lo necesario para operar y recolectar esta impresionante imagen.

Comparación entre ambas imágenes. Fotos: NASA

La imagen de Hubble muestra regiones oscuras que parecen separar los brazos espirales, mientras que la de Webb parece más una maraña continua de estructuras que resaltan la forma de los brazos espirales.

Esta diferencia es a causa de las regiones polvorientas que existen en esta galaxia. La luz ultravioleta y visible son mucho más propensas a ser dispersadas por el polvo interestelar que la luz infrarroja.

Por ello, las zonas polvorientas se pueden identificar fácilmente en la foto de Hubble como las regiones oscuras, mientras que la de Webb esas zonas oscuras ya no se ven así porque la luz infrarroja ha logrado atravesarlas.

También se pueden ver diversas estrellas en ambas imágenes, lo que explica que muchas de ellas brillan con más fuerza que la luz ultravioleta, visible e infrarroja.