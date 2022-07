El telescopio Hubble ya había tomado una foto al universo, ¿cuál es la diferencia con el James Webb?

Este martes la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida por sus siglas en inglés Nasa, reveló las primeras imágenes capturadas por el telescopio James Webb totalmente a color.

Este nuevo telescopio es el aparato más potente desarrollado por los científicos y tiene como objetivo estudiar el origen y el comportamiento de nuestro universo.

Entre las sorprendentes imágenes obtenidas por el telescopio espacial que mostraron el esplendor del universo encontramos la nebulosa del Anillo del Sur, el Quintento de galaxias de Stephan, la nebulosa Carina y el espectro del exoplaneta WASP-96b.

Sin embargo, un día antes de mostrar tan increíbles imágenes la Nasa presentó un adelanto del tipo de imágenes que puede tomar el telescopio James Webb del universo, la SMACS 0723.

La foto de la galaxia ya había sido tomada antes

LA SMACS 0723 es un cúmulo de galaxias gigantesco tomada a partir del espectro infrarrojo que permitió observar la imagen más profunda y nítida del universo primitivo, apuntando unos 13 mil millones de años hacia atrás, esto de acuerdo con la Nasa.

Primera imagen a color capturada por el telescopio James Webb. Foto: @NASA

Webb pudo ver miles de galaxias por sus capacidades infrarrojas, pues al mismo tiempo atravesaba las nubes de polvo cósmico y detectaba la luz proveniente de las primeras estrellas, que se ha expandido en longitudes de onda infrarrojas conforme lo ha hecho el universo.

La imagen fue tomada por la cámara conocida como NirCam, sin embargo, se requirieron 12.5 horas para tomar una sola foto. Además, se cree que el cúmulo de estrellas tiene cerca de 4 mil 600 millones de años.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un telescopio espacial apunta hacia ese mismo sector.

El predecesor del Webb, el telescopio Hubble que fue lanzado al espacio en 1990, había tomado antes una imagen de la misma aglomeración de galaxias y estrellas.

For all things Hubble, explore our digital homebase at https://t.co/PjiCXAT3KG! pic.twitter.com/nQnqygCoKX — Hubble (@NASAHubble) July 7, 2022

Principales diferencias entre el Hubble y James Webb

De acuerdo con la Nasa, el telescopio James Webb no reemplaza al Hubble, sino que es un sucesor, cuyas capacidades "no son idénticas".

"Webb se dedica a observar el Universo con luces infrarrojas, mientras que el Hubble continuará estudiando principalmente en longitudes de onda ópticas y ultravioletas, aunque tiene cierta capacidad de infrarrojos", señaló la NASA en su página web.

Estas son sus principales diferencias:

Campo de Visión

Una de las mayores diferencias entre ambos proyectos de la Nasa es el campo de visión, pues el del James Webb es significativamente mayor que el del Hubble. Asimismo, la resolución que maneja la cámara del más reciente telescopio espacial es superior al lanzado en 1990.

Like a latch made in heaven, @NASAWebb’s secondary mirror is now fully deployed and locked!



The team remains focused as they work toward the final major milestone this week – deployment of the iconic honeycomb-shaped mirror. Details: https://t.co/xSRXwCNd8V

#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/dAkMNApb2F — NASA (@NASA) January 5, 2022

Tamaño

El nuevo telescopio James Webb es mucho más grande que el del Hubble. Esto se puede observar en el espejo primario del James Webb, el cual es casi el triple de grande que el que posee el Hubble.

En total, el telescopio James Webb es casi el doble de grande que el telescopio Hubble que mide 13 metros de largo. Solo su base mide 22x12 metros. Eso sí, pesa la mitad que el Hubble.

Orbita y observación

El Hubble orbita la Tierra (en una órbita cercana) y el James Webb orbita el Sol, por lo que vuela hasta a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Webb observará principalmente el universo en el espectro infrarrojo, mientras que el Hubble lo verá principalmente en longitudes de ondas ópticas y ultravioleta.

Unlike Hubble, which goes in and out of Earth's shadow every orbit, @NASAWebb will orbit the Sun at one million miles (1.5 million kilometers) from Earth at what's called Lagrange point 2, or L2. Here's more on that: https://t.co/XUJw56gBQi pic.twitter.com/5cygl6CAzI — NASA (@NASA) January 2, 2022

Además, sus cuatro instrumentos científicos para capturar imágenes y espectros de objetos astronómicos proporcionarán una cobertura de longitud de onda de 0.6 a 28 micrómetros.

Los instrumentos del Hubble pueden observar una pequeña porción del espectro infrarrojo de 0.8 a 2.5 micrones, pero sus capacidades principales se encuentran en las partes ultravioleta y visible del espectro de 0.1 a 0.8 micrones.

Que el James Webb observe el universo con espectro infrarrojo le permite revelar los estados fríos de la materia, así como objetos sólidos en el espacio, lo que le ayuda a captar mejores imágenes a detalle del universo.