Todo sobre la misión Artemis: El regreso de la NASA a la Luna

Misión Artemisa de la NASA, el regreso a la Luna

Germán Martínez Gordillo | Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo A. C.

Este lunes 29 de agosto, la NASA intentará lanzar Artemisa I, una misión no tripulada en vuelo alrededor de la Luna. Despegará a partir de las 7:33 am (hora del centro de México,13:33 UT), con una ventana de 2 horas. De no lograrlo, se intentará el 2 de septiembre, desde las 11:48 am (16:48 UT) y por último el 5 de septiembre desde las 4:12 pm (21:12 UT). Dependiendo el día de lanzamiento, regresaría a la Tierra el 10, 11 o 17 de octubre.



La transmisión podrá verse en los canales de youtube: NASA TV o NASA en español.

En la mitología griega, Artemisa era la diosa de la caza, los animales salvajes y las doncellas. Era hija de Zeus y Leto y hermana gemela de Apolo. En algún momento se le identificó con Selene, la diosa de la Luna.

Desde diciembre de 1972, hace 50 años, ningún astronauta ha regresado a la Luna. Artemisa I es el inicio de la misión que en 2024 llevará a la primera mujer y a la primera persona afroamericana a la Luna. Establecerán una colonia permanente en nuestro satélite como base para los futuros viajes a Marte. Alunizarán en el polo sur, para aprovechar el agua congelada y otros recursos minerales con propósitos económicos.

