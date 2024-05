Tormentas solares: ¿qué son y cómo se producen?

Este viernes de produjo la tormenta solar más poderosa de los últimos 20 años, la cual trajo, entre otras cosas, un espectáculo de auroras boreales en el norte y sur del planeta.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), las emisiones de esta tormenta solar empezaron desde el 8 de mayo, y al ser de categoría extrema, las condiciones para que persista podrían durar durante todo el fin de semana.

Es decir, durante todo este fin de semana, países del norte de América y de Europa, incluso en los cuáles este fenómeno no es común, podrían seguir viendo auroras boreales en el cielo.

¿Cómo se producen las tormentas solares?

Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, El término “tormenta solar” se refiere a las condiciones variables en el Sol y en el espacio que pueden afectar el rendimiento de la tecnología que usamos en el planeta Tierra.

El Sol es la fuente principal del clima espacial. Los estallidos repentinos de plasma y las estructuras de campo magnético de la atmósfera del Sol, llamadas eyecciones de masa coronal, junto con los estallidos repentinos de radiación o erupciones solares, causan efectos en el clima espacial aquí en la Tierra.

Animación de cómo se forman de las auroras boreales. pic.twitter.com/fBu1aUr2so — PUMAGUA (@PUMAGUA) February 2, 2019

Las tormentas solares pueden producir campos electromagnéticos que inducen corrientes extremas en los cables, interrumpen las líneas eléctricas e incluso provocan apagones extensos.

Las tormentas solares severas también producen partículas de energía solar, que pueden dañar los satélites utilizados para comunicaciones comerciales, posicionamiento global, recopilación de inteligencia y pronóstico del tiempo.

Por su parte, la NOAA explica que la frecuencia con que se producen las tormentas geomagnéticas está relacionada con los periodos de la actividad solar, de unos 11 años de duración y que se conoce como “ciclo solar”. El número de manchas solares permite cuantificar la actividad solar en cada momento.

The Sun emitted two strong solar flares on May 10-11, 2024, peaking at 9:23 p.m. EDT on May 10, and 7:44 a.m. EDT on May 11. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X5.8 and X1.5-class flares. https://t.co/nLfnG1OvvE pic.twitter.com/LjmI0rk2Wm — NASA Sun & Space (@NASASun) May 11, 2024

¿Por qué se forman las auroras boreales?

De acuerdo con la NASA, aunque las auroras boreales se ven mejor por la noche, en realidad este fenómeno es causado por el Sol y la energía que emana hacia la Tierra con las tormentas solares, como la de este viernes.

En la energía liberada viajan millones de partículas hacia la Tierra a través del campo magnético que tiene el planeta, los cuales se dispersan por los polos norte y sur. Esas mismas partículas chocan con los gases de la atmósfera y generan las auroras boreales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

El oxígeno emite luz verde y roja. El nitrógeno brilla intensamente azul y púrpura, como se vio en imágenes compartidas en todo el mundo.

Del mismo modo, la agencia espacial explica que el Sol no emana la misma cantidad de energía todo el tiempo, como fue el caso de la tormenta solar de este viernes que fue catalogada en categoría G5.