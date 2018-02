Tuit de la ONU provoca ola de pánico de megasismo en el mundo

La oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU prendió las alertas en el mundo por tan solo un tuit donde alertaban a la población mundial un inusual activación del "temible" anillo de fuego.

El anillo de fuego consiste en un área del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica que rodea las costas del pacífico del continente americano, asiático y Oceanía en forma de una herradura.

En los primeros días del año, la actividad sísmica en Alaska, Japón y Taiwán así como la reactivación de un volcán en Taiwán mantiene las alertas al máximo ante alguna catástrofe.

Pero, ¿qué está pasando en el planeta? ¿acaso se espera un megaterremoto que arrase con estos continentes? De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres el anillo se encuentra "particularmente activo".

Pacific Ring of Fire active today. #switch2sendai #earthquake #volcano

- PH : Mayon Volcano erupted, 1,000s evacuees

- Japan: Volcano causes avalanche, one death

- Indonesia: 5.3 earthquake jolts Jakarta, buildings swayed

- Alaska: 7.9 Magnitude earthquake led to tsunami alert. pic.twitter.com/q1rz0Dbvxr — UNISDR (@unisdr) 23 de enero de 2018

Una de las explicaciones más lógicas que se pueden encontrar en el campo de la ciencia es que el planeta ha entrado en un periodo de constante actividad sísmica según Roger Bilham de la universidad de Colorado en declaraciones recogidas por The Sun.

El científico reveló que el periodo podría durar al menos cinco años por el aumento de temperatura en el núcleo del planeta; pero el miedo y la expectativa de un terremoto perdurará en los habitantes de estas regiones.

Por otro lado el investigador Chris Elders, un experto en geología de la universidad de Curtin en Australia afirma que la reciente actividad es completamente normal.

"No hay nada inusual lo que estamos viendo en estos momentos (...) pasa que estos eventos ocurren al mismo tiempo en diferentes partes. No hay necesariamente una relación entre ellos" declaró a la BBC.

Todo este miedo surgió por esta serie de eventos registrados en el medio RT: