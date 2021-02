[Video] Astronautas concluyen segunda caminata espacial

Los astronautas estadounidenses Mike Hopkins y Victor Glover concluyeron sin inconvenientes este lunes la segunda de dos caminatas espaciales programadas en menos de una semana en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar baterías y actualizar varias cámaras externas.

Hopkins, que hoy completó su cuarto recorrido de este tipo a lo largo de su carrera, y Glover, para quien es su segunda salida al exterior, concluyeron su caminata a las 13.16 hora local (18.16 GMT), destacó la agencia espacial estadounidense NASA en su cuenta de Twitter.

.@Astro_Illini and @AstroVicGlover concluded today's spacewalk at 1:16pm ET after completing work to replace station batteries and upgrade several of the station’s external cameras. More... https://t.co/DJC8jCzs03 pic.twitter.com/jllXz0P8Qr — International Space Station (@Space_Station) February 1, 2021

Los astronautas emplearon cinco horas y 20 minutos este lunes en el recorrido 234 realizado alrededor de la EEI.

➡️ Sonda china Chang'e-5 regresa a la Tierra con material lunar

"El dúo terminó sus tareas programadas antes de lo previsto y también completó varias tareas de preparación para futuras caminatas espaciales", indicó posteriormente la agencia en un comunicado.

"Esta caminata espacial -agregó la nota- completa un esfuerzo de cuatro años para actualizar las baterías del sistema de energía de la Estación Espacial Internacional, reemplazando 48 baterías viejas de níquel-hidrógeno por 24 nuevas baterías de iones de litio y placas adaptadoras".

Inside the @Space_Station, astronaut Kate Rubins controls the @CSA_ASC-built Canadarm2 robotic arm with crew mate @Astro_Soichi. Canadarm2 helps astronauts get to hard-to-reach worksites. pic.twitter.com/CLdAivguUv — NASA (@NASA) February 1, 2021

Ambos astronautas participaron el pasado miércoles en otra caminata, durante la cual instalaron cables y una antena de la plataforma "Bartolomeo" en el módulo Columbus de la Agencia Espacial Europea.

➡️ Nos acercamos al Sol, eclipses y superlunas, esto depara el espacio para el 2021

Según la NASA, Hopkins acumula un total de 25 horas y 14 minutos de caminatas y Glover ya cuenta con 12 horas y 16 minutos.

After a job well-done @Astro_Illini and @AstroVicGlover are making their way back inside the station. #AskNASA | https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/eh8RIzB8j0 — International Space Station (@Space_Station) February 1, 2021

Con el trabajo de batería completo, la atención se centrará en adelante en el aumento de los paneles solares en la EEI, anticipó la NASA, al indicar que para "el futuro cercano" se planean otras dos caminatas espaciales.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y serán Glover y la astronauta de la NASA Kate Rubins los protagonistas de la próxima salida al exterior de la nave, mientras Rubins y el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Soichi Noguchi serán los encargados de la siguiente.