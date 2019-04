[Video] Despega cohete Soyuz desde Kazajstán a la EEI

Moscú.- El cohete Soyuz con la nave de carga Progress MS-11 fue lanzado hoy desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), a donde lleva alimentos y suministros.

La nave espacial, que lleva tres toneladas de alimentos, combustible y suministros, dará solo dos vueltas a la Tierra y luego se acoplará a la EEI, según la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Loaded with three tons of food, fuel and supplies for the residents of the @Space_Station, the Progress cargo spacecraft lifted off at 7:01am ET from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/UjgFWBKZS9 — NASA (@NASA) 4 de abril de 2019

También transporta un sistema de alumbrado dinámico, instalado en el módulo Rassvet, que permite imitar la luz natural desde el amanecer hasta la puesta del sol.

Se prevé que la primera misión rusa de reabastecimiento a la EEI de este año, se unirá al compartimiento de acoplamiento Pirs en el segmento ruso del complejo a las 14:25 GMT, en un vuelo que solo durará tres horas y 24 minutos.

The Progress cargo spacecraft successfully docked with the @Space_Station at 10:22am ET. Loaded with 3 tons of food, fuel & supplies for the orbiting outpost, the Russian resupply craft will remain docked for ~3 months before departing in July: https://t.co/tq8vqwgrgj pic.twitter.com/KZAY7YiBnW — NASA (@NASA) 4 de abril de 2019

De forma habitual las naves espaciales rusas necesitan 48 horas (34 vueltas a la Tierra) para llegar a la EEI o, si se trata de programa corto, lo hacen en seis horas (cuatro vueltas), informó la agencia Sputnik.

Este nuevo sistema de acortamiento del vuelo se realizó por primera vez con la nave Progress MS-09 el 10 de julio del año pasado. Entonces las condiciones balísticas permitieron a la nave llegar a la EEI en tres horas y 39 minutos.