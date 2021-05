¡Bienvenidos a casa! Así fue el regreso de los astronautas abordo de la nave del SpaceX

La Crew-1, la primera misión comercial tripulada desarrollada por la NASA en conjunto con SpaceX, concluyó este domingo su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras el retorno a la Tierra de la cápsula Dragon con los cuatro astronautas de la misión a bordo.

A las 2.56 de la madrugada de hoy (6.56 GMT), la cápsula Resilience alcanzó sin contratiempos las aguas del Golfo de México, cerca de Panama City, en el noroeste de Florida y de esta forma concluyó su misión de seis meses en la EEI.

Fue además, el primer regreso hecho en la oscuridad de la madrugada desde 1968, cuando hizo lo propio la misión Apolo 8, la primera que envió astronautas alrededor de la luna.

"Bienvenidos a casa Victor, Michael, Shannon y Soichi", señaló el exsenador Bill Nelson, quien el jueves fue confirmado por el Senado como el nuevo administrador de la agencia aeroespacial estadounidense.

"El transporte seguro y confiable a la Estación Espacial Internacional es exactamente la visión que tuvo la NASA cuando la agencia se embarcó en el programa de tripulación comercial", añadió Nelson.

Los astronautas de la NASA Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, así como su colega Soichi Noguch, de la agencia japonesa espacial (JAXA), los miembros de la misión Crew-1, volvieron a casa tras un viaje de seis horas y media.

Previo a ello, anoche, se efectuó con éxito el proceso autónomo de separación de la cápsula construida por la firma privada SpaceX del módulo Harmony de la EEI, que mira hacia el espacio y no a la Tierra.

Así, el viaje de retorno finalmente empezaba después de ser aplazado en dos ocasiones debido a las condiciones climáticas pronosticadas en las zonas de amerizaje y que mostraban "velocidades del viento por encima de los criterios de retorno".

Los cuatro astronautas partieron de Cabo Cañaveral en un cohete reutilizable Falcon 9 de SpaceX el 15 de noviembre de 2020 y alcanzaron el laboratorio orbital al día siguiente, casi 27 horas después de haber despegado.

Como informó la NASA, los miembros de esta misión pasaron 167 días en la estación espacial con la que completaron 2.688 órbitas alrededor de la Tierra, y en ese período de tiempo hicieron varias investigaciones científicas y pruebas tecnológicas, además de caminatas espaciales.

Los astronautas cultivaron plantas en las instalaciones de la EEI y realizaron pruebas de un nuevo método para producir cristales semiconductores, entre otros experimentos.

La Crew-1 es la primera de las seis misiones tripuladas que la NASA hará en asociación con la firma del magnate Elon Musk, como parte del Programa de Tripulación Comercial con el que la agencia espacial vuelve a mandar misiones al espacio desde suelo estadounidense y con cohetes y naves fabricados en este país.

La Crew-1 concluye su trabajo y emprende su retorno poco después de que la segunda de estas misiones, la Crew-2, alcanzara la EEI el pasado 24 de abril a bordo de otra cápsula Dragon, llamada Endeavour, tras despegar un día antes desde Cabo Cañaveral (Florida) en un cohete reutilizable Falcon 9.

Este equipo de relevo, que también pasará seis meses en el laboratorio orbital, está compuesto por los astronautas estadounidenses de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés).

Luego de su llegada al Atlántico, los cuatro astronautas se dirigirán a la base de la NASA en Houston.