[Video] Noura al Matrooshi, la primera mujer árabe astronauta

Emiratos Árabes Unidos anunció este sábado que Noura al Matrooshi es la primera mujer astronauta árabe, que formará parte del equipo de cuatro elegidos para recibir formación con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidense en vistas a integrar futuras misiones al espacio.

➡️ ¿Por qué Elon Musk se autonombró "Emperador de Marte"?

"Anunciamos a la primera mujer árabe astronauta, entre los dos nuevos astronautas seleccionados entre 4 mil candidatos para entrenar con la NASA para futuras misiones de exploración", afirmó el vicepresidente y primer ministro del país árabe, Mohamed bin Rashid al Maktum, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

Al Matrooshi formará parte el equipo de cuatro astronautas emiratíes, que incluye a Haza al Mansoori, el primer astronauta que viajó al espacio, en septiembre de 2020, para una misión de ocho días en la Estación Espacial Internacional, informó la agencia de noticias estatal emiratí, WAM.

La recién nombrada astronauta está licenciada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de EAU, tiene varios años de experiencia laboral en ese ámbito y destacó en sus estudios en ingeniería y matemáticas.

👨‍🚀 Mohammad AlMulla, piloto comercial y instructor de vuelo por la Autoridad Civil de Aviación de Australia.



Además tiene un grado en derecho y economía y cursó un Executive Master of Public Administration (EMPA)

(3/3) pic.twitter.com/FSL6ReffG8 — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 10, 2021

Para ser seleccionada tuvo que superar un largo y duro proceso en el que participaron 4.305 candidatos, de los que el 33% eran mujeres, y que incluyó tests de inteligencia, personalidad y capacidad técnica, exámenes médicos y rigurosas pruebas para evaluar la condición física, el trabajo en equipo y la capacidad comunicativa, indicó la agencia WAM.

Los cuatro astronautas emiratíes se formarán en el Centro Espacial Johnson de la NASA gracias a un acuerdo estratégico entre Emiratos y Estados Unidos, por el que serán instruidos en vuelos espaciales tripulados e investigación espacial para poder llevar a cabo misiones de órbita baja, según el comunicado publicado por WAM.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Emiratos Árabes Unidos ha hecho una fuerte apuesta en los últimos años en el ámbito de la ciencia aeroespacial. En 2014 creó su propia agencia espacial y el pasado febrero se convirtió en el quinto país en conseguir poner una sonda, Hope, en la órbita de Marte.