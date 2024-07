Colibríes gigantes: hallan especie que "desaparece" después de reproducirse

El colibrí gigante de Sudamérica es ocho veces más grande que un colibrí normal, esta especie ha sido un enigma para la comunidad científica pues es difícil de observar y rastrear, pero recientemente se han obtenido más detalles de su forma de vida y un gran descubrimiento.

Hay dos hallazgos reveladores: el primero es que el colibrí gigante se divide en dos especies la del norte y la del sur, y el segundo es que, como ave migratoria, puede volar más de 8 mil kilómetros, algo así como la distancia entre Argentina y Nueva York.

El colibrí gigante ha sido un escapista desde la época en la que Charles Darwin realizó observaciones en Sudamérica en 1834, una de las cualidades que encontró es que el ave desaparecía después de reproducirse en el pacífico de Chile, por lo que su hipótesis era que probablemente el colibrí, un vez concluída la etapa de apareamiento, emigraba al desierto de Atacama en el norte de Chile, según CNN.

El misterio de la desaparición de los colibríes gigantes de Sudamérica se reveló el lunes pasado en una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, donde un grupo de científicos explicó cómo fue la misión que los llevó al hallazgo de dos tipos de colibríes gigantes.

Uno es el colibrí gigante migratorio del sur y otro, el colibrí gigante del norte, que vive en los Andes y no migra.

"No hay muchas migraciones animales de especies grandes y carismáticas que sigan siendo totalmente desconocidas, pero ése fue el caso de los colibríes gigantes del sur", reportó Jessie Williamson, becaria postdoctoral de la Fundación Nacional de Ciencias y becaria postdoctoral Rose en el Laboratorio de Ornitología de Cornell en Ithaca, Nueva York, investigadora principal.

El equipo de investigadores estuvo durante nueve meses en campos de Perú y Chile para encontrar lugares estratégicos para capturar a algunos colibríes gigantes.

"Todo en los gigantes es anómalo: no solo son mucho más grandes (dos veces o más) que el segundo colibrí más grande, sino que sus aleteos y latidos son mucho más lentos y sus alas son proporcionalmente más largas, por lo que tienen una apariencia completamente única en vuelo, casi como un vencejo planeando", agregó Williamson.

Mini mochilas ayudan a identificar a los colibríes gigantes del sur

En total lograron rastrear a 57 colibríes gigantes, gracias al diseños de mini mochilas ultraligeras por parte de Jessie Williamson.

Desde 2021, la investigadora trabajó en los dispositivos con ayuda de otros expertos en aves migratorias, estos geolocalizadores pesaban 0.3 gramos, hechos con papel maché y un cordón de joyería.

Los datos obtenidos demostraron que los colibríes gigantes del sur vuelan a más de 3 mil 962 metros sobre el mar en los alpes peruanos pero toman pausas de varios días para que su sangre y sus pulmones se adapten a los bajos niveles de oxígeno.

Gracias a las mini mochilas geolocalizadoras se descubrió lo que se considera la migración más larga conocida de un colibrí: 8 mil 368 kilómetros desde la costa de Chile hasta los Andes peruanos y de vuelta.