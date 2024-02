Animales de la Antártida están contaminados con mercurio, ¿qué lo provoca?

La X Expedición Antártica de Colombia, que realiza una investigación en los icebergs de la Isla Livingston, busca comprobar que hay mercurio en algunos animales de la Antártida.

El investigador de la Fundación Malpelo de Colombia y otros Ecosistemas Marinos, Diego Mojica, logró recolectar un pequeño trozo de piel de una foca leopardo que descansaba sobre un trozo de hielo, gracias a un rifle de aire comprimido que hace un corte en el animal sin que este lo perciba.

Los pequeños trozos de piel de la foca servirán para buscar rastros de mercurio en su cuerpo, así mismo, otros investigadores colombianos y franceses participan en la investigación recolectando muestras de ballenas jorobadas. Estos peces gigantes consumen enormes cantidades de kril, crustáceos susceptibles a la contaminación con mercurio.

¿Por qué los animales de la Antártida podrían estar contaminados con mercurio?

De acuerdo con los investigadores, los altos niveles de mercurio que se encuentran en la Antártida y que están afectando a los animales, provienen de las actividades mineras artesanales e industriales que se realizan a miles de kilómetros.

El pesado metal llega hasta este polo de la Tierra a través de las corrientes de los ríos que desembocan en el mar o por medio de la lluvia.

“ (...) El mercurio fue volatilizado a la atmósfera y posteriormente terminó en los océanos a través de las precipitaciones” explicó Mojica.

VIDEO: Scientists study levels of mercury in Antarctic mammals



Marine biologists are studying the impact of the toxic heavy metal, used in activities such as mining thousands of kilometres away, on large mammals such as seals



📹 @JuanRestrepoCol

📸 @jbarreto1974#AFPVertical pic.twitter.com/vPI7Z6S0SK — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2024

La Asociación Mundial sobre el Mercurio de la ONU advierte que los mamíferos marinos son especialmente susceptibles a la contaminación pues están en la cima de la cadena alimentaria.

“Bajo el análisis de sofisticados equipos esos fragmentos ayudarán a determinar si efectivamente esa bioacumulación (del metal) ha pasado a un efecto de biomagnificación, es decir si se ha transmitido ese mercurio de eslabón en eslabón en la cadena alimenticia” detalló Mojica para AFP.

El fin de la investigación es que se puedan tomar acciones que protejan a los mamíferos que existen en la Antártida, en caso de comprobarse que su cuerpo esté contaminado con este metal.

"Queremos aportar un granito de arena para poder, en la medida de las posibilidades, proponer medidas plausibles para la conservación y protección de estos carismáticos mamíferos", compartió Mojica.

Consecuencias del mercurio en animales marinos

De acuerdo con California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OHHEA) , el mercurio se encuentra de forma natural en el carbón, las rocas y el suelo.

El metal se acumula en el pescado y los mariscos en forma de metilmercurio, una forma más tóxica de esta sustancia.

Según la ONU, los animales contaminados con este metal pueden sufrir fallos reproductivos, cambios de comportamiento o la muerte. También puede dañar los riñones, estómago, intestinos y alteración del ADN.

Actualmente, los niveles de mercurio de la atmósfera son un 500 por ciento superiores a los niveles naturales. En los océanos, los niveles están en promedio, 200 por ciento superiores a los niveles naturales, según la European Environment Agency.

Con información de AFP