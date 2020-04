Cómo arreglar la palanca del WC y otros tips caseros para darle mantenimiento al baño 

Con la permanencia en casa es inminente que los espacios, artículos y accesorios se usen mucho más, aunado a ello, el mantenimiento constante: el lavabo de tanto cocinar; el refrigerador, por llenarlo de alimentos; la mesa o sillones, que ahora sirven también como auxiliares del home office y, claro, el baño. No solo el retrete, la regadera y hasta las coladeras están más activas que nunca.



Para asegurar una vida más prolongada, en especial del baño, te damos algunos consejos caseros que puedes seguir, tips de especialistas en reparaciones como The Home Depot, Todoferreteria.com.mx y del Laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor. Eso sí, analiza si no es necesario recurrir a un plomero.

La palanca del WC

Cada cierto tiempo la manija o palanca con la que se le jala al baño se suele aflojar o mover, causando una deficiencia en el rendimiento del baño y un desperdicio de agua que solo eleva el recibo al final del mes:

1. Cierra el suministro de agua al W.C.

2. Retira la tapa del tanque del inodoro. (Colócalo en un lugar plano para evitar que se caiga y se rompa).

3. Vacía el tanque de agua jalando a la palanca.

4. Suelta el gancho de la cadena que se encuentra en la palanca.

5. Busca la tuerca de metal que sujeta la palanca del inodoro al interior del tanque.

6. Coloca la manija de forma correcta y aprieta la tuerca hasta sentir resistencia al girar.

7. Coloca el gancho de la cadena a la palanca.

8. Prueba la tensión y el rendimiento de la palanca presionándola como si estuvieras jalando el W.C. verificando que la pera/sapo selle completamente.

9. Abre el suministro de agua y repite el paso 8 verificando que jale de manera adecuada.

10.Si todo está en orden coloca la tapa del tanque del inodoro y listo.

Creative Commons

Mal olor del desagüe

Es algo muy común que suceda ya que varios residuos pasan a través de los caños, como restos de comida, pastas dentales, maquillaje y un sinfín de cosas que si no se fueron completamente por el drenaje provocan olores desagradables

Agua + bicarbonato + vinagre

1. Calienta ½ litro de agua hasta entibiarla.

2. Mientras se calienta, cierra el suministro de agua del desagüe.

3. Mezcla el agua con 100 gramos de bicarbonato de sodio.

4. Mezcla también 200 ml de vinagre blanco.

5. Deposita la mezcla en el desagüe.

6. Deja reposar la mezcla en la tubería por lo menos por media hora.

7. Abre el suministro de agua y listo.

Usa el residuo de café

1. Prepara un rico café para ti y tu familia.

2. Deposita el residuo que queda en el filtro de la cafetera en el desagüe.

3. Vierte agua poco a poco para que el café se vaya extendiendo alrededor de la tubería.

4. No enjuagues, con el uso y el paso del agua se irá retirando el café y con ello el olor.

Retrete tapado

Son muy pocos los afortunados que han salido invictos y no han tenido que buscar deprisa el destapa caños, pero en ocasiones, debido a la tubería, la potencia del agua y otros factores, este artefacto no resuelve el problema.

Agua Caliente

1. Calienta 5 litros de agua hasta hervir.

2. Vierte el líquido en el inodoro.

3. Deja que el agua caliente disuelva y elimine la acumulación de residuos y listo.

Bicarbonato + vinagre

1. Vacía en un recipiente medio vaso de bicarbonato de sodio y medio vaso de vinagre blanco.

2. Deja caer en el inodoro.

3. Deja que la mezcla efervescente haga su efecto unos minutos, jalar y listo.

Impide el paso del aire

1. Cubre el inodoro con película plástica para envolver alimentos o con una bolsa grande de basura. La idea es impedir que circule el aire.

2. Baja la tapa y presiona con las rodillas durante 30 segundos.

3. Presiona la descarga en repetidas ocasiones. Este proceso ayudará a destapar el baño sin ensuciarlo.

4. Jala una vez más para checar que todo esté en orden, retira el plástico y listo.





Cuida la regadera

Asegúrate de que no presenten agrietamientos, ni fallas como barrido de cuerda, conexión inadecuada de las roscas o mal sellado de los empaques porque esto puede provocar fugas.

SABÍAS QUE…

El material que predomina en los muebles de baño es la cerámica, pero no es algo fortuito: no se oxida y no se corroe.

De acuerdo con Todoferreteria.com.mx, la impermeabilidad de la cerámica “da como resultado, superficies y elementos fáciles de moldear y limpiar; y su escasa porosidad ayuda a que no se acumulen bacterias o desechos”.

