Cómo crear un video podcast

En un contexto donde las personas estamos pasando más tiempo online, buscando nuevas formas de expresarse o comunicar algo, hacer un video podcast se presenta como una opción, pero ¿Cómo hacerlo?

GoPro México comparte una guía de consejos para convertirse en podcaster y así exponer nuestros conocimientos.

De acuerdo con GoPro México, “es cierto que el formato por excelencia de un podcast es el audio, pero hay creadores de contenido que ofrecen la versión visual también. Filmar un video-podcast permite a los espectadores dar un rostro a esas voces y observar las reacciones de los locutores, lo que hace que la experiencia de la transmisión sea más personal entre los podcasters con su público”.

Cinco consejos

La/él experto eres tú. No te obligues a exponer sobre algo que no dominas solo porque está de moda. No importa de lo que quieras hablar, siempre habrá alguien con tus mismos intereses dispuesto a escucharte. Cuanto más entiendas sobre un tema, más naturales sonarán tus palabras.

No lo hagas solo. Un monólogo no está mal, pero al final con dos o tres personas como invitados (que también comparten la misma pasión por los temas de los que debatirán) hará que la conversación sea más divertida y fluida.

Escoge bien tus herramientas. El micrófono es el dispositivo más importante para un podcast. Con una simple búsqueda en internet encontrarás micrófonos especializados que suprimen el ruido ambiental y filtran la voz para hacerla más clara. Así como equipos para ecualizar el audio lo más limpio posible.

¿Y la imagen? Un espectáculo de video podcast no estaría completo sin una cámara que permita ver a sus protagonistas con la mejor calidad. La cámara no tiene que ser profesional como un estudio de TV, sino intuitiva y fácil de usar.

Busca el espacio idóneo. Desde aplicaciones hasta sitios web, las plataformas especializadas de podcast clasifican su contenido según la temática, lo que es estupendo para el usuario que quiere conocer sobre algo en particular.

Pero el video podcaster no solo debe buscar un sitio para el sonido, sino también para favorecer la calidad en la imagen y páginas como YouTube lo hacen muy bien.

Define días de grabación y transmisión. La plática en el podcast es improvisada, pero lo que no debe ser espontáneo es la temática a tratar. Será más que esencial contar un calendario con temas, días de grabación, y por supuesto la fecha en que el programa saldrá al aire.

Los fans de los podcasts siguen sus programas favoritos casi religiosamente, al grado de esperar el día en específico para disfrutarlo, por lo que es importante demostrar una gestión profesional.

Día del Podcast

Desde el 2014 el mundo entero celebra el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast con el objetivo de dar a conocer su poder en la transmisión del conocimiento y entretenimiento.

