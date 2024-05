Portales que unen ciudades: Las esculturas tecnológicas que traspasan fronteras

Como si se tratara de un portal para viajar en el tiempo o trasladarse a otros lugares sin utilizar transporte, en varias ciudades del mundo fueron instaladas misteriosas esculturas tecnológicas que conectan las calles de ciudades en dos países distintos.

La primera vez que se instaló un portal fue en 2021 para conectar a Polonia y Lituania. Una de las esculturas fue instalada en la plaza central de Lublin, Polonia, y la otra se colocó en la estación de tren de la ciudad de Vilna, Lituania.

Aunque su desarrollo comenzó en 2016 y no se había contemplado cuándo instalarlo, la pandemia llevó a que su creador Benediktas Gylys decidiera dar a conocer The Portal como una manera de conectar al mundo en la época del cubrebocas.

La idea del creador del portal es que la gente pueda ver cómo viven en otras ciudades y se conozcan las culturas y diversidades que existen.

Y pese a que ya van varios años de que existe, recientemente su popularidad se retomó debido a que el 9 de mayo se instaló un segundo portal, pero ahora, para conectar Dublín, Irlanda, y Nueva York, en Estados Unidos.

Así se inauguró del lado neoyorkino.

The portal to New York is open pic.twitter.com/Lin8zyYCLz — Dr Panti Bliss-Cabrera (@PantiBliss) May 8, 2024

Y así se vió desde Dublín.

🇺🇸🇮🇪 Un nouveau portail futuriste permet aux habitants de New York et de Dublin de se voir et d'interagir en temps réel 24h/24 et 7j/7 ! 👋🏻



🎥 nyclovesnycpic.twitter.com/zdVLrGyYDP — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) May 9, 2024

“Por eso hemos decidido darle vida a la idea de PORTAL: Un puente que une y una invitación a superar prejuicios y desacuerdos que pertenecen al pasado. Es una invitación a ir más allá de la ilusión de ‘ellos’ y ‘nosotros’”, dice su creador en la página web de The Portal.

¿Cómo funciona The Portal?

The Portal es una pantalla que muestra lo que está pasando en tiempo real entre una ciudad y otra, las 24 horas al día, los 7 días a la semana.

Para que se puedan observar los movimientos de los habitantes, las pantallas de los portales son conectadas a cámaras que graban en tiempo real lo que pasa a su alrededor y lo transmiten en la pantalla que se encuentra del otro lado.

Sin embargo, no hay micrófonos para grabar el sonido.

Actualmente sus creadores tienen planeado instalar más portales, pero se desconoce a que parte dle mundo llegarán

Cierran temporalmente portales por “mal uso”

Este martes 14 de mayo, el portal ubicado junto al edificio Flatiron de Manhattan y el de la calle O'Connell de Dublín, fueron cerrados temporalmente por acciones inapropiadas de los habitantes de ambas ciudades.

En varios videos de X, antes Twitter, los usuarios han compartido que a través del portal en Dublín se han mostrado desnudos e incluso imágenes del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Por lo anterior, la Flatiron NoMad Partnership decidió cerrar el portal de EU, aunque podría reanudarse al final de la semana.