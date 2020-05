Deja “descansar” al celular con estos tips para un detox digital

Ante la contingencia sanitaria, la mejor manera de mantenerse informado es conectado a internet; plataformas como las redes sociales nos dirigen y acercan a contenido que de otra manera no estaría al alcance. Además, refuerzan los vínculos laborales y personales, pues de esta manera se acortan las distancias.

Sin embargo, las virtudes que ofrece la tecnología podrían afectar al usuario si cae en el consumo constante de falsa información o saturación de contenido.

“El ciberespacio se utiliza para una ‘pandemia de desinformación’, que ha generado ansiedad y pánico; incluso han surgido discursos discriminatorios que han derivado en violencia contra ciertos segmentos, como el personal de salud, y provoca la polarización en torno a ciertas iniciativas o personajes, y la pérdida de credibilidad en actores de medios de comunicación y de la política”, menciona Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La consecuencia de pasar mucho tiempo frente a la pantalla

Creative Commons

¿Cómo balancear la conexión y las emociones?



Date un descanso, asigna momentos para estar desconectado, esto podría incluso disminuir algunas molestias físicas como cansancio de la vista, dolor de cuello y cervicales debido a la inclinación para ver la pantalla del celular, entre otras cosas.



A continuación te compartimos algunas sencillas prácticas, sugeridas por David Bejarano, instructor Udemy y coach de vida y negocios

1. Cambia tu teléfono celular por un reloj despertador. En cuanto lo apagues y te levantes, centrarás tu atención en otra cosa y concentrarás tu energía para iniciar un nuevo día.

2. Organízate y establece tiempos para tus correos electrónicos. Revisa tu buzón de una a dos veces al día durante 30 a 45 minutos en la mañana cuando comiences la jornada y por la tarde antes de salir. En caso de que sea algo urgente, pide señalar que es prioritario.

3. Mantén tu celular a unos metros de distancia y fuera de tu vista. Si eres de los que busca darle like a la primera publicación que aparece en su timeline, saber que tendrás que levantarte te hará pensar si vale la pena por unos cuantos “me gusta”.

4. Tu dispositivo móvil será algo “aburrido”. Los colores llamativos de las apps logran “engancharnos” por horas. Los celulares tienen la opción de ver la pantalla en tonalidades de grises, lo cual reduce los estímulos visuales y con ello el tiempo de atención a la pantalla.

5. Utiliza herramientas para bloquear apps o programas. Son gratuitos y solo tendrás que decidir a qué páginas web no deseas tener acceso durante cierto tiempo, o bien, limitar el tiempo de navegación. También coloca tus aplicaciones favoritas en una carpeta de difícil acceso, mientras más clics tengas que dar para acceder, más lo pensarás para ingresar a estas.

Actividades qué hacer en casa durante la cuarentena

Dos conceptos para tener en cuenta:

NOMOFOBIA (no-mobile-phone phobia) es el miedo a no tener acceso al teléfono celular



FOMO ( Fear of missing out) depresión de estar fuera de la conversación en redes sociales o de lo más reciente en internet

Museo del Chopo te ayuda a identificar qué pajarito canta por tu casa





Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify