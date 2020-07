Cómo incentivar la creatividad y disminuir el estrés

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso seis puntos para mantener nuestra salud mental durante el Covid-19. Cuando estamos estresados nuestro cerebro no funciona igual. Por ello, compartimos información para incentivar la creatividad.

Primero nuestra salud

De acuerdo con la OMS, estos consejos servirán para mantener nuestra salud mental:

Haz una pausa. Respira. Reflexiona.

Mantén una rutina saludable.

Conecta con otras personas.

Sé amable contigo y con los demás.

Pide ayuda si la necesitas.

Todas las personas son creativas

“Nuestro cerebro por increíble que parezca es un 13% conciencia y 87% subconsciente; y éste 13% lo usamos durante el 95% del día. El resto está aquí (en la cabeza) listo para usarse, pero cuando estamos estresados no podemos acceder a él”, afirma Duncan Wardle, exdirector de creatividad de Disney.

Así que no te desesperes y escucha la plática “Eres creativo, lo sepas o no”:

“La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamientos sin la capacidad creativa … La capacidad creativa está para la vida misma” expone Angélica Sátiro, pedagoga experta en creatividad.

En "Cómo despertar la creatividad" esta especialista habla de cómo desarrollar recursos internos:

