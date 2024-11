¿Sabes si el skincare que compras es original? Así puedes verificar su autenticidad

Los productos de skincare se pueden adquirir tanto en tiendas departamentales como mercados sobre ruedas y en línea a través de sitios como Amazon o Mercado libre. Sin embargo, debido al precio en que se venden los productos de algunas marcas, es probable que al encontrar descuentos existan dudas de la autenticidad de los artículos.

A través de redes sociales, usuarias han llegado a exponer sus quejas ante la adquisición de productos pirata o poco confiables, que si bien salieron más baratos, no se compara con las consecuencias de utilizarlos en su rostro sin conocer cuáles son los ingredientes.

Algunas de las características de los productos de skincare que podrían no ser auténticos comienzan desde el empaque, pues los envases no tienen un tamaño que concuerde con la caja, mientras que los envases parecen tener la etiqueta con el nombre sobrepuesta, e incluso, la textura, color, tipografía o textura no coinciden con los originales.

La buena noticia es que existe una manera de corroborar que los productos de skincare que adquieres son originales.

¿Cómo identificar que los productos de skincare son originales?

Actualmente existen varias plataformas en línea en las que es posible que cualquier persona compruebe si compró un producto original de skincare o no.

Escribe cosmetic calculator en el buscador de tu preferencia, e ingresar a unos de los links como el de checkcosmetic.net.

Después, deberás seleccionar la marca de tu producto en la barra de "select brand" y el código de lote, el cual se encuentra en la parte de abajo de los envases.

Finalmente, te lanzará el resultado de cuándo fue hecho el producto, duración, y otros datos que te permitirán verificar si es un producto de skincare original o no.