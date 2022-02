¿Cómo se obtiene la ceniza para la Cuaresma?

La Semana Santa está cada vez más cerca, pero antes se celebra la Cuaresma que proviene del latín “quadragésima” que significa 40 días antes de Pascua, un periodo religioso que se caracteriza por el ayuno y la abstinencia de carne.

El inicio está marcado con el miércoles de ceniza que en este 2022 será el 2 de marzo y concluirá el 10 de abril con el inicio de Semana Santa.

El significado de la Cuaresma representa los 40 días que Jesús permaneció en el desierto de Judea, ubicado en Jerusalén (Israel), además de un diluvio que duró 40 días, entre otras referencias bíblicas.

El Miércoles de Ceniza está destinado a marcar cruces negras en las frentes de aquellos que practican la religión católica, es una celebración contenida en el Misal Romano, un llamado a asumir el itinerario cuaresmal y simboliza reconocimiento de la propia fragilidad y mortalidad, de ahí las frases “Polvo eres y en polvo te convertirás” y “Conviértete y cree en el evangelio”, pero ¿de dónde provienen las cenizas?.

Para esta importante ceremonia se utilizan los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, estas se rocían con agua bendita y luego son aromatizadas con incienso, los ramos suelen conservarse año con año y deben quemarse hasta convertirse en un polvo fino.

Las palmas usadas en el Domingo de Ramos la Iglesia católica conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando se cuenta que fue recibido con palmas y ramos de olivo.

No obstante el miércoles de ceniza no es día de precepto, por lo tanto, la imposición de ceniza (que solo puede poner el sacerdote o diácono) no es obligatoria para los católicos.

Debido a la pandemia de Covid-19, las cenizas empleadas para esta actividad el año pasado se entregaron en bolsitas y cada persona podía utilizarlas en su hogar, sin embargo se espera que para este 2022 las medidas sanitarias no sean tan estrictas.

