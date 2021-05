Comunidad Feliz, una app para llevarse mejor entre vecinos

Comunidad Feliz es una plataforma que promete a los condóminos gestionar un buen manejo administrativo, realizando todos los procesos de forma organizada, transparente y segura.

En México, más del 90 por ciento de las personas vive en una casa independiente, mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2017 (ENH), casi el 7 por ciento de la población habita en departamentos, por lo que cada mes se enfrentan a cuestiones relacionadas con la organización administrativa y vecinal, que pueden ser desgastantes.

Con la finalidad de administrar un condominio de manera fácil y segura, han surgido aplicaciones como Comunidad feliz, que prometen ayudar a transparentar las finanzas, automatizar procesos y funcionar como canales de comunicación entre los administradores y los condóminos.

Esta aplicación, surgida en Chile en 2015 como una startup, ayuda a los condóminos a gestionar el pago de servicios, cuotas, reservar áreas comunes y verificar penalizaciones, siempre con información actualizada.

De acuerdo con un comunicado de Comunidad Feliz, laplicación llegó a México en 2019 y los usuarios la aceptaron con gusto porque se ha adaptado a sus necesidades y los administradores mexicanos han sido de los más entusiastas con el proceso de automatización.

Algunas de las posibilidades que brinda comunidadfeliz.mx, tanto en su aplicación móvil como en su versión de escritorio, son: Pago en Línea del Mantenimiento, Noticias y avisos, Encuestas y votaciones, Calendario de eventos, Recepción de paquetes y Restricción de visitantes, además de un sección de Historial de pagos.

Antti Kulppi, el CEO el fundador de la aplicación, asegura a El Sol de México que si bien muchos condóminos se organizan a través de grupos de whatsapp, esa no es la mejor opción, ya que por esa vía surgen muchas peleas y no hay un seguimiento de las solicitudes a la administración.

En contraparte, asegura que Comunidad Feli ayuda a la organización, comunicación y vida condominal de manera más formal.

“Principalmente con transparencia, al quedar toda la información de un condominio plasmada en el software, si hay dudas sobre algún problema, se puede ingresar en él”.

Sobre el costo de la app, el CEO de la empresa asegura:

“Es bajo y nosotros lo vemos como una inversión necesaria. Los condominios que cuentan con Comunidad Feliz notan un cambio con y sin el software. Este cambio es el que nosotros buscamos, nuestro fin como nuestro nombre lo dice, es hacer comunidades más felices”.

La vida condominal se puede organizar mucho mejor / Foto: Jalico

Kulppi añade que además de los módulos y funcionalidades de Comunidad Feliz, otro de sus objetivos es generar contenido:

“Nos gusta que todos los administradores, juntas de administración y condóminos estén informados y educados con respecto a las leyes condominales, la vida condominal, entre otros. Independientemente de que utilicen o no nuestro software. Para esto, generamos contenido de calidad por medio de webinars con expertos, ebooks, notas del blog, entre otros… Todo el material está hecho con dedicación para resolver dudas, problemas y/o aprendizajes que pueden tener los miembros de los condominios”.

Ante el cuestionamiento de si Comunidad Feliz es única en su tipo o hay otras aplicaciones que ofrezcan servicios similares, reconoce:

“Sí, y nos alegra de tenerlas. Esto nos empuja a seguir mejorando continuamente, nos desafía y sobre todo nos esperanza el saber que el rubro se está agrandando y que mejorar la vida en condominios está siendo una necesidad real”.

El CEO de la marca cuenta que en agosto del 2020 Comunidad Feliz tuvo una inversión de 2 millones de dólares con Clout Capital, un fondo de inversión estadounidense con base en Miami.

“Además, contamos con capital de la Inmobiliaria Tierra y Armonía, apoyada por Bluebox, fondo de inversión corporativo con presencia en Guadalajara y Ciudad de México”.

Por el momento, la plataforma está presente en más de 100 condominios de ciudades como Playa del Carmen, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.

“Nuestro fin es llegar a los 10 mil condominios en México. También avanzar en la tecnología que ofrecemos, dándole paso a mayores automatizaciones que ayuden a los administradores de condominios y a los residentes a vivir mejor, vivir más felices”, agrega.

Agrega que su principal objetivo es que la vida en comunidad sea más amena, llevadera y con mejor comunicación, además de transparentar todo lo que sucede dentro de estos círculos.

“Que no siga habiendo malentendidos por gastos no respaldados, administraciones que no hacen parte a los condóminos de las decisiones, entre otros… Sabemos que no es una tarea fácil, pero si lo fuera, no estaríamos acá ofreciéndoles una real ayuda y apoyo”, enfatiza.

