¡Con las piernas rotas! Aparece joven en video tras caer de juego en Six Flags

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, compartió un video en el que aparece el joven de 15 años, Carlos Joel Garza Marines, que cayó de la Rueda India en Six Flags.

"Es el joven Carlos Joel Garza Marines, que cayó de 10 metro en un juego de Six Flags", acompañó con un mensaje el video publicado en sus redes sociales.

En la grabación Carlos Joel agradeció al diputado Fernández Noroña, y dijo que quiere conocerlo para agradecerle todo su apoyo.

"Gracias diputado Gerardo Fernández Noroña, quisiera saludarlo personalmente para conocerlo y agradecerle por todo lo que ha estado haciendo",

"En serio me ayudó bastante, en tiempos difíciles en los que me sentía mal me dio las fuerzas, me dio la capacidad para poder salir adelante. En serio estoy muy agradecido, yo y toda mi familia", sostuvo el joven.

El joven Carlos Joel Garza Marines, quien cayó de 10 m en un juego de ⁦@SixFlagsMexico⁩ pic.twitter.com/beqtKx5eTI — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 5 de marzo de 2019

El accidente

Carlos Joel, de 15 años de edad y estudiante del Colegio Guadalupe Victoria de Monclova, Coahuila, cayó de más de siete metros de altura de un juego mecánico, denominado “Rueda India”, del parque de diversiones Six Flags México, durante una visita a la CDMX el pasado día 22 de febrero.

El joven, compañeros y profesores del mencionado Colegio, se encontraban de visita en la Ciudad de México y decidieron llevar a los jóvenes a los juegos mecánicos, cuando ocurrió el accidente y los administradores del Parque de diversiones no se hacen responsables y presionaron a la familia para que no trascendiera el suceso.

De acuerdo a familiares, la empresa no se quiere hacer responsable del accidente desde el día que ocurrió y los acusa de negligencia al no contar con medidas de seguridad como arneses o cinturones, por lo que a los usuarios sólo los protege una pequeña puerta de 30 centímetros que abre y cierra con un pasador.

El joven fue llevado a un hospital privado en Pedregal, donde el parte médico reporta que las lesiones que le provocó la caída no ponen en riesgo su vida.

Los familiares pondrán su demanda formal ante las autoridades correspondientes. Se sabe que ya están en Monclova y desde ahí insistirán en que Six Flags mejore sus medidas de seguridad y se haga responsable del accidente.

Six Flags responde

En una nota aclaratoria publicada en las redes sociales de la empresa, confirma que sí hubo un accidente y aclara que el joven no respetó las reglas de seguridad.

En violación a las advertencias de seguridad del parque y a las reglas del juego, deliberadamente escaló por encima del barandal de protección de la góndola de la rueda de la fortuna y saltó de una altura considerable mientras el juego estaba en funcionamiento.

Ante la presión mediática de negligencias, Six Flags indica que "personal médico y los paramédicos del parque respondieron de inmediato, y el visitante fue trasladado a un hospital local privado para atención subsecuente.

Finalmente explica que no habían dado la cara sobre el incidente por "respeto al joven y su familia".