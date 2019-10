The Last of Us part II retrasa su fecha de lanzamiento

Lo que era fiesta se convirtió en drama; todo indica a que “The Last Of Us: Part II” retrasará su lanzamiento hasta mayo del 2020.

Hace un mes, la compañía Naughty Dog reveló el videojuego y confirmaba que este llegaría el 21 de febrero del próximo año.

The Last of Us Part II has a new release date. Here’s a letter to our fans.



Apologies for the delay. Please know we’re working very hard to make it worthwhile. https://t.co/iJyhXpuUoa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) October 24, 2019

Fue por medio de una carta pública (dirigida a los fans) que el director del juego Neil Druckman, confirmó que se “precipitaron con la fecha de lanzamiento” anunciando el retraso de 3 meses, siendo la fecha oficial del lanzamiento el 29 de mayo de 2020.

Esto puede ser una mala noticia para quienes esperaban un nuevo capítulo en la vida de Ellie y Joel. No obstante, eso puede significar una garantía de que el juego mejore su nivel de calidad.

Al final, la espera de 3 meses más no puede significar mucho en comparación con los 3 años desde que salió la primera versión.