Conmemora el Día Internacional contra la Homofobia con "conchas arcoíris" [VIDEO]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Camila García, es un mujer trans de 30 años de edad, originaria de la comunidad Rincón de Tamayo, en Celaya, Guanajuato, y desde niña sufrió discriminación por no identificarse con el sexo con el que nació.

Pese a sus dificultades, logró salir adelante con fortaleza, y destacó que gracias a que uno de sus amigos trabaja en una agencia de publicidad logró participar en el documental Divina Gula de Netflix, donde dio a conocer al mundo su creación llamada: Concha Arcoíris, producto que lleva consigo un mensaje de inclusión para toda la comunidad LGBTQ+.

Te puede interesar: Noruega se disculpa con comunidad homosexual por actos de racismo del pasado

Por eso, compartió en exclusiva con El Sol del Bajío, la importancia de conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Recordó que desde la infancia tuvo una expresión de género muy femenina y a causa de ello fue acosada por sus vecinos y compañeros de la primaria y secundaria, pero fue hasta la preparatoria cuando se dio cuenta cuál era su identidad y de a poco comenzó a hacer su transición.

“En la preparatoria fue cuando empecé a vivir como realmente soy en el fondo, eso me ayudó a ponerle un alto a las personas que quisieran seguir manifestando estas actitudes de agresión y violencia conmigo. Fue complicado aceptarme como era, en ese entonces no se tenía la información de ahora, pero si hubiera sabido que existen las personas trans y que es posible hacer esta transición, muchos errores que cometí no habrían ocurrido”.

ES NECESARIO QUE EN GUANAJUATO SE REFORME EL CÓDIGO CIVIL

Mundo #Soy | Salir del clóset en la NFL

Camila indicó que antes la discriminaban y la insultaban mucho en la calle porque se identificaba como mujer y cuando iba a una entrevista de trabajo se los negaban porque la querían obligar a cortarse el cabello, a vestir y vivir de acuerdo a lo que su acta de nacimiento decía, por ello hace tres años decidió revertir esta situación cambiando su identidad de género de manera oficial en la Ciudad de México.

"Desafortunadamente en Guanajuato aún no se ha reformado el Código Civil para que más personas trans puedan cambiar su identidad y con ello tener mayor accesibilidad a la vida laboral y social. En mi caso ya tengo un acta que dice que soy Camila, pero tuve que ir a otro estado para que fuera posible porque aquí en Guanajuato no se puede y creo que eso debe cambiar ya".

“NO TENGAN MIEDO A HACER LA TRANSICIÓN”: GARCÍA

Invitó a quienes tienen miedo de hacer la transición a que no tengan miedo de hacerla, ya que solo existe una vida y se debe vivir feliz, rodeado de amor, de éxitos y de cosas buenas.

"A los que tengan la inquietud los invito a que se tomen su tiempo, que hagan una búsqueda interna profunda para que conozcan quiénes son realmente y cuando sepan lo que realmente quieren lo conquisten”.

"Hay un eslogan que me creé para la serie y que realmente creo y es: La vida es como un canasto de pan, a veces puedes encontrarte conchas, cuernitos, bolillo, hay una diversidad enorme de pan y seguramente para cada uno de esos panes hay una persona que está interesada en comprarlo y adquirirlo y esto se traduce a que todos acomodaditos bien tenemos una oportunidad en este mundo, hay que aprender de la diversidad que la vida misma nos ofrece”.

MUESTRA AL MUNDO LA CONCHA ARCOÍRIS

La joven platicó que proviene de una familia de panaderos, pero fue apenas hace dos años que decidió aprender el oficio, al igual que su hermano, con el propósito de no perder la sabiduría que su bisabuelo les heredó, decisión que le ayudó a autoemplearse y a emprender con un producto nuevo e innovador lográndolo con gran éxito en una comunidad donde "existe en cada cuadra una panadería".

Explicó que en 2019 para conmemorar el mes del orgullo LGBTQ+, su hermano decidió elaborar las conchas y para el año siguiente, ella fue quien retomó la idea, así como las riendas del negocio y logró posicionarse en la comunidad y en las zonas aledañas; gracias a ello fue considerada para participar en un programa que se estrenaría en Netflix.

Recordó que en 2021 se preparaba una serie que se estrenaría en la plataforma de streaming, y gracias a un amigo que trabaja para una agencia de publicidad fue que la contactaron, ya que buscaban personas que elaboraran un producto innovador que a la vez tuviera un mensaje profundo.

"Fue muy bonito cuando me llamaron, mi intención al participar en la serie fue mostrar una versión distinta de las mujeres trans, porque sigue habiendo un estigma de que solamente servimos para estar en una estética o dedicarnos al trabajo sexual y a raíz de esto se nos suele discriminar, estigmatizar y encasillar".

"Por eso esta oportunidad que se me dio la aproveché para que la gente vea que nos desarrollamos como las demás personas, que tenemos habilidades para la panadería y dirigir una empresa, lo cual ayuda a desmitificar esta idea que se tiene de las personas trans”.

SIGNIFICADO DE LA CONCHA ARCOÍRIS

Ante este aprendizaje, la panadera destacó que la concha arcoíris está elaborada con un significado de inclusión, es decir, en la parte superior de la concha coloca en forma de tira los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, con el propósito de visibilizar y representar a la comunidad LGBT+.

Dijo que la concha se realiza de manera artesanal, es por ello que tardan cuatro horas en estar listas, es decir, dos horas más que las tradicionales. Detalló que la receta lleva "harina integral para que las personas cuiden su figura, azúcar, canela, mantequilla, esencia de vainilla, un poco de sal y un ingrediente secreto que las hace muy nutritivas".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Indicó que antes de participar en la serie hacía dos veces a la semana las conchas, pero ahora lo hace casi todos los días en cantidades grandes de entre 100 y 120 piezas por pedido. Finalmente, espera que muy pronto pueda tener un local para vender de manera fija su producto.

Mientras tanto, las personas que estén interesadas en consumir el producto pueden contactarla a través de la página de Facebook: Camila García, en Instagram: Camila13 o directamente en Rincón de Tamayo.

Publicado originalmente en El Sol del Bajío