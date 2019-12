Estos son los ganadores de The Game Awards 2019

The Game Awards ya es el evento más importante en el mundo de los videojuegos y el día de ayer dio muestra del enorme interés que tiene el mundo en esta rama de la industria del entretenimiento que más dinero genera.

La ceremonia del The Game Awards 2019 dejó boquiabiertos a muchos gamers, y es que fue una grata sorpresa escuchar a "Sekiro: Shadows Die Twice" levantarse como el ‘mejor videojuego del año’. Doble Vía

A continuación te compartimos la lista completa de ganadores en la ceremonia realizada en Los Ángeles:





Juego del Año (GOTY) | Mejor juego de acción aventura





Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor dirección de arte

Control

Mejor narrativa | Mejor juego de rol | Mejor juego independiente | Estudio indie revelación

Disco Elysium | ZA/UM

Mejor banda sonora | Mejor dirección | Mejor interpretación

Death Stranding | Mads Mikkelsen/DS

Mejor diseño de sonido

Call of Duty: Modern Warfare

Mejor juego de lucha

Super Smash Bros. Ultimate

Mejor juego de acción

Devil May Cry 5

Mejor juego servicio



Fortnite

Mejor juego familiar

Luigi's Mansion 3

Mejor juego de estrategia | La voz de los usuarios

Fire Emblem: Three Houses

Mejor juego de carretas o de deportes

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Mejor juego multijugador

Apex Legends

Mejor juego para el impacto



Gris

Mejor juego de móviles

Call of Duty: Mobile

Mejor gestión de la comunidad



Destiny 2

Mejor juegos VR/AR

Beat Saber

Mejor creador de contenido



Shroud, Michael Grzesiek This thing is wild. I’m a @LAMO vinyl now. Grab a preorder and enter one of their 12 Days of LAMO giveaways #ad https://t.co/aySRkf7CLK pic.twitter.com/l8GQpioF75 — Michael Grzesiek (@shroud) December 11, 2019

Mejor juego esports

League of Legends

Mejor jugador esports

Kyle "Bugha" Giersdorf (Immortals, Fortnite)

The Game Awards

Mejor equipo esports

G2 Esports, League of Legends We're honoured to win Esports Team of the Year at #TheGameAwards! Thank you to everyone who voted for us.



A huge congratulations to our League of Legends players and staff 🥳 pic.twitter.com/AC248wOZMU — G2 Esports (@G2esports) December 13, 2019

Mejor evento esports

League of Legends World Championship 2019

Mejor entrenador eSports

Danny "Zonic" Sørensen (Astralis, CSGO) Astralis family! ❤️



We are super proud to be nominated as #ESBGameshakers Community Shaker, a community and fan award 🙏🏼



If you think we deserve your vote, you can place it right here: https://t.co/8hCe8EwWZo#ToTheStars pic.twitter.com/8tFXdP0FD3 — Astralis (@astralisgg) November 14, 2019

Mejor presentador esports

Eefje "Sjokz" Depoortere Thank you Vegas! 💜

📸 @colinyoungwolff pic.twitter.com/9je5no6ND3 — Eefje Depoortere (@sjokz) December 8, 2019