Conoce el protocolo de higiene para tu bolso ante Covid-19

En esta época de cuidado, nada es más importante que tu salud; ya sea que te quedes en casa o no, por eso te recomendamos un protocolo especial y constante de higiene con tu bolso, un accesorio que muchas mujeres utilizan todos los días incluso dentro de casa.

Al ser un accesorio que tocamos muchísimo y que al salir de casa está en contacto con un sinfín de superficies, es indispensable desarrollar un protocolo de limpieza importante porque, aunque no lo creas, el asa es la parte más sucia de tu bolsa.



Un estudio realizado por The New England Journal of Medicine, ha revelado cuánto tiempo puede permanecer el coronavirus sobre superficies y materiales cotidianos:





· Plástico: hasta 72 horas

· Acero inoxidable: hasta 72 horas

· Cartón: 24 horas

· Cobre: 4 horas

· Tela: desconocido

· Aire: puede permanecer suspendido durante aproximadamente media hora



Teniendo en cuenta que la mayoría de los bolsos cuentan con alguno o varios de estos materiales, es importante reducir el riesgo con un manejo adecuado de la misma incluso estando dentro de casa. A continuación Cloe, la firma mexicana de accesorios, que se une a la prevención y lucha del Covid-19, comparte algunas recomendaciones que te ayudarán con este protocolo:

No la dejes en el piso: No importa si estás en casa, mantener tu bolso en una superficie alejada del piso es importante, ya que no solo evitamos que se ensucie, sino que esté en contacto con residuos que tengamos en los zapatos.

Evita guardar alimentos: Así sea en un contenedor, debes tener en cuenta que tu bolso ya trae bacterias en el interior y que la manipulación que tenemos con él y con los alimentos en su interior podrían distribuirse fácilmente.

Desinfecta los envases dentro de tu bolso ( crema de manos, perfume, labial, etc.):

Estos objetos se mueven constantemente dentro de nuestra bolsa y con más cantidad de bacterias. Al menos durante esta temporada, mételos en una bolsa sellada para que puedas llevarlos contigo en caso de que no puedas quedarte en casa y no solo eso, antes y después de usarlos, desinféctate las manos de manera adecuada.

Forro antibacterial -es un plus-: Reduce en un 99.8% la proliferación de bacterias comunes presentes en monedas y billetes: estafilococo aureus y klebsiella pneumonae, que producen enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales. Si tienes una bolsa de esta firma, debes saber que es la única que cuenta con forro antibacterial.

Ponte creativa y juega con el asa:Para evitar tocar la misma superficie todo el tiempo, puedes aprovechar para envolver el asa con algún pañuelo y cada que la vayas a utilizar cambiarlo por uno limpio, de esta manera será menos propicio un contagio.





Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny